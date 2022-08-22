次子從軍陣亡 長子傷心輕生 加州婦一年痛失兩兒

加州母親承受巨痛，把兩個兒子埋在一起。(截自CNN視頻)

去年8月26日的喀布爾機場 自殺炸彈攻擊事件造成13名美軍犧牲；當中一名犧牲者、20歲的陸戰隊準下士尼庫伊(Kareem Nikoui)的母親莎娜·查佩爾(Shana Chappell)卻在近日收到噩耗：尼庫伊的哥哥竟因憂傷過度而走上絕路，讓她在短短一年之內痛失兩愛子。

查佩爾接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，她養兒育女的理念，就是要讓整個家庭的親子關係緊密無間，而她自己也總是在擔憂著五名子女的安危，甚或因此禁止子女與朋友在外過夜，以及說服女兒擔任更安全的911接線生，而非在警局工作等。

但是查佩爾沒有能力阻止從四歲開始就對陸戰隊懷抱憧憬的次子尼庫伊參軍，尼庫伊剛進入新兵訓練中心時，查佩爾不能自已，幾乎日日以淚洗面；查佩爾說，尼庫伊派駐阿富汗後，總是在談話中盡力迴避他們可能處於何種險境中，例如機場外的混亂無序，取而代之的是上傳一些與當地孩童歡笑的影片。

噩耗依舊發生，在加州 諾可(Norco)，整座城鎮為尼庫伊舉行隆重的告別式，告別式結束後，大家依然要過各自的生活，但是尼庫伊的哥哥哈佛爾森(Dakota Halverson)卻不是如此。

查佩爾說，雖然哈佛爾森較尼庫伊年長八歲，但是兩人自幼感情濃厚，成為陸戰隊一員的尼庫伊甚至更像是可以宣洩生活中種種不如意的慈父。

查佩爾說，尼庫伊去世臨近周年之際，哈佛爾森變得愈發情緒化，「他開始表現出尼庫伊真的已經離開人世的感覺，還有想跟他在一起的意念，或是說著他有多想念他、有多愛他」。

查佩爾在尼庫伊的墓前說，哈佛爾森「有時會在晚上來到這裡，好像在陪尼庫伊睡一整夜，他還曾經說過，弟弟孤身一人在這裡，讓他很難過」；儘管如此悲痛，但哈佛爾森也與家人談笑如常，讓查佩爾未感覺到異樣，直到最近幾天，當地警局在兄弟自幼就常在一起奔走的公園自盡為止。

查佩爾說，她對未能發現哈佛爾森的異樣而感到內疚；「他們兄弟連心，我甚至都不知道哈佛爾森從未真正接受尼庫伊已經離世的事實」，「我完全不知道他竟會走上這條路。」