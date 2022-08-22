愛達荷州禁墮胎挨告 16州認為未牴觸聯邦法律

懷孕婦女面臨生命危險，醫院必須提供墮胎手術，但在禁止墮胎的各州，恐生法律爭議。圖為路易斯安納州的墮胎診所為病患做檢查。(美聯社)

司法部針對愛達荷州墮胎 禁令提告，其他16州正積極參考中。

本月稍早，身為共和黨執政州「紅州」的愛達荷州遭到司法部提告，訴訟理由是8月25日即將生效的墮胎禁令，違反聯邦法律規定「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid)補助醫院必須為緊急醫療事故病患提供「穩定化處理」(stabilizing treatment)的條款。

今年7月，拜登政府對各地醫院表示，根據聯邦法律「緊急醫療事故處理和勞動法」(Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA)規定，如果懷孕婦女面臨生命危險，醫院必須提供墮胎手術 。

根據法院紀錄，印地安納州、阿拉巴馬州、阿肯色州、肯塔基州、路易斯安納州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、德州、猶他州、西維吉尼亞州及懷俄明州19日向法院提交聲明指出，聯邦政府主張的只是緊急醫療事故處理和勞動法補助條款，條款的法律地位並不在州法之上。

16州在聯合聲明中指出，援引「最高條款」(Supremacy Clause)原則擴大執行聯邦補助的相關規定，「基本上是行不通的」。

聲明中同時指出，愛達荷州禁止墮胎州法並未直接牴觸聯邦法律，因為醫院還是可以同時遵守聯邦法律及州法，只要拒絕接受聯邦經費補助即可。

根據愛達荷州禁止墮胎州法，進行墮胎手術將構成重罪，但允許醫師在法院為己辯護，向法院説明為何必須透過墮胎手術挽救患者的性命。

這起訴訟受到全美各州政府密切注意，本周稍早，全美有20州以及華府特區提出「法庭之友」法律文書(friend-of-the-court brief)，對聯邦政府的立場表達支持，並表示各州居懷孕州民如果在愛達荷州期間發生緊急醫療事故，恐將面臨生命危險。