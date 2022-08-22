「證據和賠償金不成比例」遭警毆斃判獲償8500萬 聯邦法官駁回

聯邦法官上周駁回一宗要求聖地牙哥 郡賠償8500萬元的民權訴訟案，根據該訴訟，男子彭西(Lucky Phounsy)2015年遭多名警察 毆打、電擊和捆綁致死，聯邦陪審團3月裁定這筆天價賠償金。

聯邦地區法院法官瑪麗蓮．赫芙(Marilyn Huff)裁決指出，聯邦陪審團3月裁定的賠償金在審理時欠缺足夠證據支持，而且可能受到諸多外界因素影響，包括對彭西家屬的同情，或是對警察局的憤怒。

赫芙在近75頁的裁決書寫道，考慮到欠缺完整紀錄，聯邦陪審團裁決這起不當致死案的賠償金額之大，與其證據遠不成對比，顯示陪審團可能在裁決賠償金時，不當受到原告悲傷情緒影響，或是蓄意懲罰被告。

但赫芙也拒絕聖地牙哥郡檢察官的請求，不願下令重審此案，她拒絕公布推翻此案的裁決，並宣布聖地牙哥郡勝訴；但她支持陪審團認為警察過度用武和過失的裁決，以及該警察局對受拘束者過度用武的訓練不良。

赫芙和陪審團都裁決，警察訓練不良是驅使警察過度用武和違反彭西民權的原因。

赫芙的裁決代表還會有第三場審理，但下一次審理僅決定聖地牙哥郡應賠償的金額；目前該場審理時間不明，赫芙下令雙方協商可能時程。

聖地牙哥郡發言人表示此案仍在進行中，因此拒絕評論。

彭西家屬的律師弗萊(Mark Fleming)和史考特(Timothy Scott)發出聲明，重申赫芙在裁決中支持郡政府應負責任的部分，「這份命令確認陪審團裁決中最重要的一部分：郡政府與其警察應為彭西之死擔負完全法律責任。」

此案裁決時，8500萬元是全美拘押致死的民權訴訟案中的最大賠償。

32歲的彭西2015年4月13日與警察發生45分鐘的爭執；當時他已數日未眠，且面臨心理健康 危機，他參加家族聚會時覺得他的家族恐陷入危險，因此自行打911報警。

兩名警察抵達後企圖將彭西上銬押進屋，但過程迅速變得暴力，彭西遭拳擊、以警棍毆打和用電擊槍電擊多次，最後他的雙手與膝蓋被捆綁在一起，並被施打兩劑鎮靜劑。彭西之後被送醫，到院時心臟停止，他的家人數日後移除其生命維持器。