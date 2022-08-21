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常手滑？六成美國網友後悔衝動購物 這原因害人失心瘋

編譯王巧文／綜合外電

消費金融服務公司Bankrate調查發現，美國約60%的社群平台用戶表示，至少有一次因衝動買下在社群媒體看到的產品而後悔。Bankrate分析後發現，罪魁禍首可能是社群媒體無孔不入的定向廣告，這些廣告讓新產品變得「觸手可及」，讓人更難抵抗衝動購物。

財經媒體CNBC報導，Ubiquity Retirement + Savings高級副總裁Andrew Meadows說，定向廣告透過了解用戶喜歡的產品，而在瞄準客群方面愈來愈聰明，且讓購物變得比以往任何時候都更容易。

民調機構Ipsos的民調也顯示，年輕一代比其他年齡層更容易受數位廣告影響。社群媒體會讓「自然誘使人們想跟上同伴」，Bankrate調查發現，約25%的受訪者表示，希望在社群媒體上取得成功，這可能使他們為了讓帳號追隨者留下深刻印象，不小心花更多的錢。

此外，根據IPSOS的民調，約三分之一的受訪者表示，他們最近衝動購物的主因是認為商品「價格便宜到不容錯過」，為了撿便宜而買。「善待自己」心態也會引人衝動購物，尤其是年輕人，IPSOS民調顯示，將近一半的Z世代受訪者說，最常為了犒賞自己而手滑網購，高於全年齡層的34%。

壓力可能是衝動消費的另一個主因，富國銀行財富與投資管理諮詢規劃主管Michael Liersch說，當大腦超載、壓力過大時，人們傾向衝動行事。

專家指出，想減少在網路上衝動購物，可以等至少一天再結帳下單，延長購物思考期，或是把閒錢存入存款帳戶，讓可動用資金看起來更少，並妥善策劃使用社群平台的方式，包括追蹤教你聰明理財及存錢的帳號，這樣便能專注長期真正想要的目標，而非此刻看到廣告後垂涎的產品。

社群媒體 民調 投資

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