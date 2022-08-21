我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

菸、酒、胖… 全球近半數癌逝3大風險可預防

編譯陳韻涵／綜合報導
據最新醫學病例統計報告，很多癌病都可以預防。圖為在賓州研究人員正在做病理檢驗。(美聯社)
據最新醫學病例統計報告，很多癌病都可以預防。圖為在賓州研究人員正在做病理檢驗。(美聯社)

醫學權威期刊「刺胳針」(The Lancet)刊載的研究顯示，全就近半數癌症病歿案例，都源於可避免的風險因子，其中前三大風險要素分別為：抽菸、酗酒過量和身體質量指數(body mass index)過高。

這項18日刊載於「刺胳針」期刊的研究發現，2019年全球有44.4%的癌逝和42%的非癌症病歿情況是可以避免的，癌症目前是全球第二大死因。

華盛頓大學(University of Washington)衛生指標與評估研究院(Institute of Health Metrics and Evaluation，簡稱IHME)主任莫瑞(Chris Murray)說：「就我們所知，這項研究代表迄今最大規模的跨國努力，判定可歸因於風險因素的全球特定癌症負荷。」

這項研究由「蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)挹注，利用IHME的全球疾病負荷計畫(Global Burden of Disease project)數據，分析風險因素與癌症的關係。

此計畫蒐集並分析2010年到2019年、204個國家的生病死亡和失能數據，其中包括23種癌症和34種風險因子。

研究人員發現，2019年最多的癌逝病症是氣管癌、支氣管和肺癌，不論男女；數據並顯示，病患癌逝的機率升高且全球皆然，2010年到2019年上升20.4%。

2019年，前五大癌逝高風險地區依序在中歐、東亞、北美、拉丁美洲南部和西歐。

研究人員寫道，「這些研究結果表明，全球很高比率的癌症負荷，可能透過減少已知的癌症風險因素來預防，但也有很大一部分的癌症負荷，可能無法透過這些因素來避免。降低癌症風險的努力，必須與全面的癌症控制策略相結合，包括支持早期診斷和有效治療。」

未參與前述研究的「美國癌症協會」(American Cancer Society)科學長達哈特(William Dahut)表示，新研究闡明初期癌症預防的重要性，其中與肥胖的關係顯然值得我們注意，抽菸和酗酒也是一大問題。

癌症 刺胳針 醫學

上一則

墨西哥綁架、搶劫風險高 美國國務院發布旅遊警示

下一則

非裔女奴隸法庭爭自由 創麻州先例 紀念銅像揭幕

延伸閱讀

日本疫情慘重 WHO：單周新增居全球之最 病歿第二

日本疫情慘重 WHO：單周新增居全球之最 病歿第二
「空軍一號」、「危機總動員」名導沃夫岡81歲癌逝

「空軍一號」、「危機總動員」名導沃夫岡81歲癌逝
蕭芳芳痛失「定海神針」 結褵42年電視教父癌逝

蕭芳芳痛失「定海神針」 結褵42年電視教父癌逝
日設計師三宅一生癌逝 皺摺衣、BAO BAO經典傳世

日設計師三宅一生癌逝 皺摺衣、BAO BAO經典傳世

熱門新聞

北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond。（路透）

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

2022-08-17 22:46
馬斯克最近說，他想戒掉每天早上一醒來就查看手機的壞習慣，因為這有害健康。美聯社

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

2022-08-13 11:30
蘋果17日警告旗下手機、平板和電腦出現嚴重安全漏洞。(美聯社)

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

2022-08-18 22:07
圖為起亞(kia)汽車。Getty Images

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

2022-08-15 12:47
普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，如今入住了威廉斯、他的妻子芭芭拉荷姆斯，和他的岳母。(谷歌地圖)

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

2022-08-17 13:35
可謂美國司法史上極大醜聞，賓州前法官和柯納漢(左一)和夏瓦雷拉(右一)利用職權收取佣金，把將近300名輕罪青少年送進營利監獄，最小只有8歲。聯邦法院16日判決2人要賠償2億元給這300名受害者。（美聯社）

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

2022-08-17 22:30

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰