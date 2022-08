菸、酒、胖… 全球近半數癌逝3大風險可預防

據最新醫學病例統計報告,很多癌病都可以預防。圖為在賓州研究人員正在做病理檢驗。(美聯社)

醫學 權威期刊「刺胳針 」(The Lancet)刊載的研究顯示,全就近半數癌症 病歿案例,都源於可避免的風險因子,其中前三大風險要素分別為:抽菸、酗酒過量和身體質量指數(body mass index)過高。

這項18日刊載於「刺胳針」期刊的研究發現,2019年全球有44.4%的癌逝和42%的非癌症病歿情況是可以避免的,癌症目前是全球第二大死因。

華盛頓大學(University of Washington)衛生指標與評估研究院(Institute of Health Metrics and Evaluation,簡稱IHME)主任莫瑞(Chris Murray)說:「就我們所知,這項研究代表迄今最大規模的跨國努力,判定可歸因於風險因素的全球特定癌症負荷。」

這項研究由「蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)挹注,利用IHME的全球疾病負荷計畫(Global Burden of Disease project)數據,分析風險因素與癌症的關係。

此計畫蒐集並分析2010年到2019年、204個國家的生病死亡和失能數據,其中包括23種癌症和34種風險因子。

研究人員發現,2019年最多的癌逝病症是氣管癌、支氣管和肺癌,不論男女;數據並顯示,病患癌逝的機率升高且全球皆然,2010年到2019年上升20.4%。

2019年,前五大癌逝高風險地區依序在中歐、東亞、北美、拉丁美洲南部和西歐。

研究人員寫道,「這些研究結果表明,全球很高比率的癌症負荷,可能透過減少已知的癌症風險因素來預防,但也有很大一部分的癌症負荷,可能無法透過這些因素來避免。降低癌症風險的努力,必須與全面的癌症控制策略相結合,包括支持早期診斷和有效治療。」

未參與前述研究的「美國癌症協會」(American Cancer Society)科學長達哈特(William Dahut)表示,新研究闡明初期癌症預防的重要性,其中與肥胖的關係顯然值得我們注意,抽菸和酗酒也是一大問題。