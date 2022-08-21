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國稅局獲800億元預算 將增聘8.7萬員工、改善運作

編譯郭宣含／綜合報導
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。(美聯社)
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，「降通膨法案」(Inflation Reduction Act)經簽署立法後，國稅局(IRS)未來10年可獲得800億元經費，逾半將用於新執法，剩餘則用於改善運作、技術和納稅人服務，以下為WSJ整理納稅人將面臨的重大新變化。

●不會新增8.7萬名武裝查稅專員

根據財政部計畫，國稅局部分新經費將在未來新聘8萬7000名員工，但這包括客服人員、技術人員和查稅專員的所有職缺。

財政部官員薩林(Natasha Sarin)表示，新聘查稅專員人數約1000名，多半是為了替補即將退休的前專員。相較之下，國稅局在1990年代有3500名查稅專員。

反對國稅局獲得撥款的人士聲稱，這8萬7000名員工將全副武裝；但國稅局發言人表示，僅有刑事調查部門2100名特別專員可攜槍，而這群員工僅占國稅局目前約8萬名總員工數不到3%的比率。

國稅局要在緊縮勞力市場聘人恐需一些時間，一項估計指出，新任查稅專員可能要三至五年才具備完整作業能力。

●1700萬份積壓紙本報稅 可望清理

國會未來十年每年會撥款給國稅局，但執政黨可以改變不同單位的預算，例如可將減少的查稅經費，挪去提高客服經費。

國稅局長年經費不足，同時有1700萬份尚未處理的紙本報稅。國會兩黨成員過去一周致信國稅局局長瑞提格(Chuck Rettig)，要求他提供更多積壓細節，並建議國稅局繼續暫緩自動收款與通知的時間，此前國稅局因無法消化更多納稅人的郵件而將其暫停。

●年收40萬元查稅門檻 不提高

財政部和國稅局官員表示，新經費用於加強查稅，不會提高年收入未達40萬元納稅人遭審查的比例，但這可能留下一些模糊空間，例如納稅人少報年收入，使其未達40萬元的門檻。

財政部長葉倫(Janet Yellen)致信國稅局，指示更多查稅細節，包括不得讓年收未達40萬元的小企業和小家庭遭查稅的比率高於過去平均，不過未來新政府未受限於此指令。

●查稅跟你想的不一樣

許多納稅人以為被國稅局找上就是被查稅，但真正定義是國稅局查看過納稅人的申報文件後，要求提供收入和稅務減免等證據。

如果納稅人收到國稅局信函，其中提醒納稅人沒申報到銀行或雇主支付的收入，或告知數字有誤等，這些都不算被查帳，但事態重大，仍須納稅人予以回應。

降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先...
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局 財政部 報稅

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