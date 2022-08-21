墨西哥綁架、搶劫風險高 美國國務院發布旅遊警示

墨西哥的下加利福尼亞等邊境州，毒品及人口的跨境非法交易問題嚴峻，也衍生出當地幫派火併等問題，治安敗壞。圖為14日該州大城提璜納軍警在街上巡邏。(路透)

國務院 對墨西哥 全境發布旅遊警告，指當地如凶殺、綁架、劫車、強盜、毒品 交易、人口販運、幫派火併、縱火等暴力犯罪事件風險甚高，甚或有危及生命之虞，其中部分地區的威脅已達「不宜前往」的程度。

國會山莊報(The Hill)報導，國務院在旅遊警告中指出，考量到墨西哥的治安風險，在提供緊急協助方面，政府派駐當地的人員恐怕會鞭長莫及，民眾在前往當地前應自行準備相應的預防措施。國務院境外旅行風險安全的查詢網址是：https://travel.state.gov/content/travel.html。

國務院建議民眾應該採取與駐當地人員一樣的預防措施，包括避免在夜間往來於各城鎮間，不要隨意招呼計程車乘坐，應改採如Uber或得到認可的叫車服務。

國務院還說，如下加利福尼亞(Baja California)等邊境州，毒品及人口的跨境非法交易問題嚴峻，也衍生出當地幫派火併等問題，導致凶殺案高發；儘管這些案子多半是針對性的，但是也可能波及無辜，甚至有美國公民在該州大城提璜納(Tijuana)被人綁走。

國務院認定墨西哥全境皆有類似風險，其中科利馬(Colima)、格雷羅(Guerrero)、米卻肯(Michoacan)、錫那羅亞(Sinaloa)、塔毛利帕斯(Tamaulipas)、薩卡特卡斯(Zacatecas)等州治安特別嚴峻，被列為「不宜前往」。