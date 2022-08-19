類鴉片藥訴訟 俄亥俄州2郡獲賠6.5億元 分15年支付

法官裁決連鎖藥局CVS、華格林和沃爾瑪助長類鴉片藥物危機，應付6億5000萬元給俄亥俄州雷克郡與特蘭伯爾郡。(美聯社)

俄亥俄州 北部地區法院聯邦法官波斯特(Dan Polster)17日判決連鎖藥局 CVS、華格林(Walgreens)和沃爾瑪 (Walmart)就銷售類鴉片藥物給克利夫蘭郊區的雷克郡(Lake County)與特蘭伯爾郡(Trumbull County)居民，分15年賠償共6億5000萬元。

波斯特表示，這筆賠償金將用來對抗俄州雷克郡與特蘭伯爾郡的類鴉片藥物(opioids)危機。

雷克郡將在未來15年收到3億600萬元，特蘭伯爾郡則會在未來15年內獲得3億4400萬元。

波斯特勒令藥局立刻支付近8700萬元，但不清楚此案若繼續上訴，各大藥局是否仍要在打官司期間支付賠償金。

雷克郡長哈莫切克(John Hamercheck)說：「今日標示著我們對抗並終結地方性類鴉片藥物危機的嶄新一日。」

陪審團去年11月經過六個星期的審理，做出對雷克郡與特蘭伯爾郡有利的裁決，法官5月裁決各郡分別可獲賠多少。

雷克郡與特蘭伯爾郡代表說服陪審團，藥局在製造公共騷擾中，透過配送止痛藥扮演要角。

這是止痛藥自1999年以來在美造成近50萬人死亡後，第一次有藥廠完整參與整場藥物危機訴訟並捍衛自身利益。

與此同日，多州檢察長與製造類鴉片藥物的Endo International藥廠和解，該藥廠同意分十年賠付4億5000萬元，這筆款項將用來對抗藥廠欺騙性的行銷策略，即「輕忽類鴉片藥物的上癮風險，且過度強調其好處」。

連鎖藥局的律師堅稱，他們各有配送止痛藥的政策，但熱心的藥劑師舉報醫生可疑的異常訂單；被告律師團主張，開立多少止痛藥由醫生決定，而非藥局或藥廠。

除了CVS、華格林和沃爾瑪外，另外兩家連鎖藥局Rite Aid和巨鷹(Giant Eagle)早在開庭前，與雷克郡與特蘭伯爾郡和解，同意賠償不公開的數額。