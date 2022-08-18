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吊橋走一半突打開 重聽翁未聽到警鈴跌落71呎摔死

編譯陳韻涵／綜合17日電
一名77歲的羅德島居民到密爾瓦基玩，吊橋過了一半突打開，但他因重聽未聽到警鈴，來不及脫身而摔死。圖為意外發生後，警方封鎖通往吊橋的路口。(美聯社)
一名77歲的羅德島居民到密爾瓦基玩，吊橋過了一半突打開，但他因重聽未聽到警鈴，來不及脫身而摔死。圖為意外發生後，警方封鎖通往吊橋的路口。(美聯社)

77歲的羅德島州居民杜賈汀(Richard Charles Dujardin)與妻子到威斯康辛州密爾瓦基市旅遊，15日在一座吊橋上散步時，吊橋突然打開，耳朵重聽的他沒聽到警鈴也未注意警示燈，雖然他試圖抓住欄杆，但仍因力竭鬆手而摔落71呎下重傷不治。

密爾瓦基郡醫檢報告指出，發生悲劇的吊橋靠近基布恩大道(Kilbourn Avenue)與河邊步道(Riverwalk Walk)，事發時杜賈汀正好走到橋中央，而他的妻子蘿斯瑪莉‧杜賈汀(Rosemarie Dujardin)已經走過橋面到達另一側。

報告指出，「他試圖跟上她，但不夠快，他抓住橋邊欄杆，但最終撐不住而摔落下方人行道。」  

杜賈汀跌落約71呎，頭部嚴重受創；在場員警馬上為他做心肺復甦術(CPR)搶救，但他仍當場死亡。

蘿斯瑪莉告訴警方，他們12日抵達密爾瓦基，住在市區旅館，原定在意外發生當天搭機返家。

醫檢師表示，杜賈汀走過吊橋時看著平板電腦iPad；他的妻子說，先生本來就走得慢且使用助聽器。

報告指出，「吊橋兩端都有聲光警示，但李察(杜賈汀)沒聽見也未注意，當吊橋開始升起，他慌張地抓著旁邊的欄杆。」

吊橋打開至90度角，杜賈汀撐了一、兩分鐘後無力，鬆手，摔落。

當地有七座吊橋透過位於水街(Water Street)的遠端機械室操控開啟，包括杜賈汀發生意外的那一座；報告指出，操作員可透過兩個攝影機化的畫面，在開橋前檢查。

醫檢師報告寫道，影像顯示，橋啟動時，「穿深色衣服的杜賈汀還在橋上，而吊橋欄杆是深綠色」。

密爾瓦基警方17日表示，會深入調查此案。

密爾瓦基公共工程廳發言人表示，吊橋操作員依規定停職接受調查；該廳過渡廳長克魯施克(Jerrel Kruschke)代表致哀，並表示當天的操作員接受完整訓練且已從業四年，曾開橋數百次。

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