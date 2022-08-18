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拜登簽署「降通膨法案」大日 難甩川普陰影

編譯郭宣含／綜合17日電
拜登總統16日在白宮簽署「降通膨法案」，多名兩院民主黨國會議員鼓掌。(美聯社)
拜登總統16日在白宮簽署「降通膨法案」，多名兩院民主黨國會議員鼓掌。(美聯社)

紐約時報報導，拜登總統16日簽署可名留青史的大規模「降通膨法案」(Inflation Reduction Act)，儘管無人在簽字儀式上提到前總統川普的名字，但川普的陰影卻揮之不去；紐時指出，拜登過去一年半來，始終未能在引導全國輿論方面勝過川普，導致其政績經常難獲關注。

拜登16日頒布大規模的氣候、健保和企業稅政策，他的國會幕僚感嘆，大眾常未注意到拜登的政績，相較之下，川普卸任後持續「惹議製造混亂」；雖然沒人在儀式上提到川普名字，但卻覺得川普如影隨形，其話題不斷掩蓋拜登的政績。

紐時指出，歷屆美國總統中，沒人像拜登過去一年半一樣，生活在敗選的前任陰影之下；不論拜登有何動作，經常難以突破川普花樣百出的鬧劇，贏得大眾注目，即便是白宮的發言台，也難以匹敵川普實境秀。

拜登經常難從川普手上奪回全國鎂光燈焦點，拜登最近未能成功宣傳期政策與政績；不過這對拜登未必全是壞事，媒體最近關注川普的爭議新聞，包括川普住宅遭聯邦調查局(FBI)搜找是否藏有機密文件，以及川普的前律師和前幕僚面臨刑事調查等。

紐時指出，拜登並非首位面臨前任總統或敗選政敵競爭的總統，但過去從無總統在媒體無所不包的時代經歷過此事。美國只有前總統克利夫蘭(Grover Cleveland)在敗選後重新入主白宮，他在1888年敗給哈里森(Benjamin Harrison)後，1892年再次擊敗對方。

川普可能也打算效仿此前例，然而不同的是，克利夫蘭落選後鮮少公開談話，猶豫許久才參選，期間哈里森大可放心當總統，不會有前任每天來搶鎂光燈。

川普 拜登 白宮

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