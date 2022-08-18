安全帶纏死娃 200萬個嬰兒鞦韆、搖椅召回

嬰兒用品業者4moms的嬰兒鞦韆MamaRoo和嬰兒搖椅RockaRoo，其安全帶鬆綁懸垂纏住嬰兒 ，導致意外和死亡，因此召回200多萬個產品。( NBC費城地方電視台截圖)

嬰兒用品業者4moms的嬰兒鞦韆MamaRoo和嬰兒搖椅RockaRoo安全帶鬆綁懸垂易纏住爬行嬰兒，美國消費品安全委員會(United States Consumer Product Safety Commission)接獲兩起報告，其中一名嬰兒死亡；為此，200多萬個產品被召回。

美國消費品安全委員會發布新聞稿稱，4moms接獲兩起被安全帶纏絞的報告，嬰兒爬行到空著的MamaRoo嬰兒鞦韆座椅下，被安全帶懸垂的帶子纏住，其中一名10個月大的嬰兒窒息而死，另一名10個月大嬰兒被護理人員救出前頸部瘀傷。

供應商和產品安全委員會表示， 4moms為消費者免費提供一個安全帶扣，可將鬆開的安全帶固定，消除安全顧慮。

截至目前，全美已售出200萬個MamaRoo 鞦韆、22萬個RockaRoo搖椅，另外在加拿大 售出6萬個MamaRoo鞦韆和1萬個 RockaRoo搖椅。

此次召回的產品都配有三點式安全帶， MamaRoo 產品是1.0 和 2.0版(4M-005 型)、3.0 版(1026 型)和4.0版(1037 型)、RockaRoo產品被召回的是4M-012型。

這些產品線都在上選公司BuyBuy Baby 、目標市場(Target )實體商店以及亞馬遜 (Amazon)和 4moms 網站銷售。

斯坦頓說，4moms7月推出的最新MamaRoo鞦韆(型號 1046)不在召回範圍內，其安全帶和肩帶都重新設計。4moms將直接聯繫購買者。