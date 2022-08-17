FBI全國出擊 救逾200被性拐賣者 84人未成年最小11歲

聯邦調查局剛結束在全國各地掃蕩性犯罪集團的行動，救出200多名被拐賣的受害者 ，年紀最小的才11歲。(KHOU電視台截圖)

聯邦調查局(FBI )16日宣布，剛結束一次在全國各地掃蕩性犯罪集團行動，救出200多名被拐賣的受害者 ，年紀最小的才11歲。

暫得脫離苦海的200多人當中，84名未成年，其中37人是已報失蹤的人；另141名是成年人。

人口拐賣研究中心指出，2021年全美被查獲的受害人中，過半未成年。

調查人員在8月兩個禮拜當中，集合州以下各級政府及全國失蹤及被剝削兒童中心人員共200多人，在各地進行391次掃蕩，確認或逮捕85名嫌犯。該中心執行長米雪兒‧德洛恩(Michelle DeLaune)說，掃蕩成果證實「走私販、黑幫甚至家人，都是未成年人被拐賣到各地出賣靈肉的共犯」。

聯調局局長雷伊(Christopher Wray)說，拐賣人口到性行業是該局遇到最「罪大惡極」的犯罪行為之一。

他說，很不幸，這種罪行普遍的程度遠超過多數人所能體會，「本局與執法夥伴將持續找到並逮捕人口走私販，確認並幫助受害人，同時提高民眾的意識。」讓大家了解，社會最弱勢的族群，如何遭到利用與剝削。

FBI暴力犯罪 調查組組長培瑞茲(Jose Perez)說，這次行動在某特定時段，集中處理青少年兒童遭拐賣入性行業的問題。