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詐欺疫情紓困金 拜登政府將追訴期延長至10年 逾1500人被控罪

編譯孫梁／綜合16日電
聯邦政府迄今指控1500人詐騙疫情紓困金，逾450人被定罪，但與調查人員接獲的舉報和掌握的線索相比仍是冰山一角。圖為眾院6月舉行疫情紓困款詐欺聽證會。(Getty Images)
聯邦政府迄今指控1500人詐騙疫情紓困金，逾450人被定罪，但與調查人員接獲的舉報和掌握的線索相比仍是冰山一角。圖為眾院6月舉行疫情紓困款詐欺聽證會。(Getty Images)

疫情期間聯邦政府大撒錢，川普和拜登時代分別釋出3兆1000億和1兆9000億元紓困金，而且幾乎沒有限制和監督，結果釀成史上最大詐欺之一，數十億元被盜。如今檢方展開追查行動，從聯邦各部門21個督察長辦公室的500名稽查員，到聯調局(FBI)、特勤局、郵政督察局到國稅局的調查人員，在查處涉嫌疫情紓困金的詐欺犯罪。

聯邦政府迄今指控1500人詐欺紓困金，逾450人被定罪，但與調查人員接獲的舉報和掌握的線索相比仍是冰山一角，僅勞工部督察長辦公室就承辦了3萬9000個調查，中小企業管理局(SBA)在審查200萬份詐欺貸款申請。

調查人員承認，紓困金的詐欺數量之大，部分小額案件可能永遠難以追究。拜登總統本月初簽署法案，將詐欺疫情紓困金的五年追訴期延長至十年，讓政府有更多時間追查。

調查人員認為，5兆元紓困金的三個國會紓困法有一個共同缺陷：相信人是誠實的。如擴大失業救濟計畫可使工人在領取本州失業補助後，每周再領600元聯邦補助，但這項聯邦出資和各州管理的計畫對資格認證十分寬鬆，申請人只靠宣誓，而無需提供疫情導致沒有收入的證明。

SBA擔保的疫情貸款同樣是聽憑申請人的說明，從「薪資支票保護計畫」到「經濟傷害貸款計畫」，都是政府信任企業的符合條件自述。

SBA發出390萬筆貸款，總額3890億元，另有270億元預付款無需償還，其中許多集中在疫情初期發放，前100天即發出197億元的580萬筆預付款。督察部門認為，很多貸款給了不符合條件的企業，極易產生詐欺。

紓困金的發放中漏洞百出，領到紓困金的人包括囚犯、已故者和政府黑名單的人；29個州向同一個人提供失業救濟；一名郵局員工獲得「郵政總局」8萬2900元商業貸款；某人用一家餐館的電郵申請到十筆貸款來裝修十間虛擬廁所；給農場寄出貸款的地址是住家前院，以及342個名為「不適用」(N/A)的人收到企業貸款。

社群媒體的聊天室公然討論如何騙取紓困金，詐欺者主動幫人申請紓困金和貸款，要求得手後分成。紓困金詐欺已是公開的秘密，甚至不是秘密，加州饒舌歌手貝恩斯(Fontrell Baines)2020年9月在網路發布音樂視頻，吹噓他通過謊報失業救濟致富，歌名為「加州就業發展廳」(EDD)。

紓困金 貸款 詐欺

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