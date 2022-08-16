僅1/3美國人憂氣候變遷 多數認係政府職責

62歲的羅德島州居民黛安．帕尼庫奇說，氣候變遷是一大問題，但重要性比不上通膨、食物和醫藥價格。(美聯社)

美聯社民調 發現，僅約三分之一美國人擔心氣候變遷 對個人的影響， 約三分之二認為，那是大企業與政府的職責，僅45%認為「人人有責」。

這項國會通過降低通膨法，編列大筆預算處理氣候變遷問題前做的民意調查顯示，35%受調民眾「極為」或「很」擔心氣候變遷對他們個人的衝擊，比2019年少了9%。另三分之一「有點擔心」；約一半美國人認為個人行為會影響天氣型態，比三年前約三分之二少很多。

極度擔心氣候變遷對個人影響，也認為個人行為足以影響氣候轉變的，以非裔、西裔、女性和民主黨人居多。氣候科學家認為此一趨勢不令人驚訝，因為新冠疫情流行以來，太多問題讓大家吃不消，例如通過膨脹。

民調確實發現，在諸多更緊迫問題壓境的情況下，氣候變遷和環境保護不再像過去那麼受到重視；62歲的羅德島州居民黛安‧帕尼庫奇(Diane Panicucci)說，氣候變遷是一大問題，但比起通膨、食物和醫藥價格，重要性沒那麼大。

她在自己屋頂裝了太陽能板，也減少開車里程，善盡好國民的責任，「但不能靠我一個人，必須更大規模行動。」

約三分之二受調民眾認為聯邦政府、發展中國家、大企業和工商界該對氣候變遷負更大的責任。

認為氣候變遷確實是問題的人當中，有七成說「有必要」大幅改變生活型態才能降低全球暖化 ，而超過一半認為「個人」應負起一部分責任。

民調發現，六成美國人或多或少應負起抗暖化的責任，例如減少開車，減少使用冷暖氣，買中古貨而不買全新的用品，改用節能電器產品的更達75%；不過，多數這些以行動抗暖化的人說，這麼做是為了省錢，不是為了環保。

使用綠能的人約僅四分之一，住家裝有太陽能板和開電動車或油電混合車的只有 一成。

這項民調6月23至27日進行，有效樣本1053個成年人，誤差率正負四個百分點。