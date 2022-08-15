加州乾旱 農作物欠收 番茄製品價格飆升

加州是番茄生產重鎮，但乾旱已嚴重影響收成。圖為往年加州番茄成熟時，須用機械採收。(美聯社)

加州 是全球番茄加工食品的生產重鎮，其生產的番茄占世界產量的四分之一，然而當前加州正面臨1200年來最嚴重的乾旱，缺水危機重創農作物生產，進一步推動莎莎醬、番茄肉醬等番茄製品的價格飆升。

加州番茄生產者協會(California Tomato Growers Association)主席蒙納(Mike Montna)表示：「我們亟需雨水，我們已經到了沒有庫存滿足市場需求的地步。」

他指出現在這時期要種植番茄非常困難，「一方面是乾旱影響成本，因為沒有足夠的水源種植所有農地，一方面還有農業通貨膨脹，燃料與肥料的成本皆急遽上升。」

加州的地下水限制措施，加上勞動力、燃料、肥料成本驟增等因素，讓「伍爾芙農業」 (Woolf Farming)等生產商相當頭疼，伍爾芙農業的農業營運副總布蘭肯希普(Rick Blankenship)透露，該公司一英畝番茄農地的種植與收成成本約4800元，遠高於十年前的2800元，大部分成本在過去兩年間增加。

布蘭肯希普表示今年的收益很低，乾旱與高溫 導致番茄尺寸縮水。本季番茄價格一噸105元，創下新高，即使如此仍難以彌補該行業面對的挑戰，「事實上投入成本上漲太多，潛在利潤都被吞噬了。」

由於缺水危機，生產者必須選擇收益最高的農作物種植，農夫羅明格爾(Bruce Rominger)便減少九成的稻米種植，轉而種植番茄，「這是一種高風險作物，我們目前的產量低於平均。」

然而未來前景未見好轉跡象，根據「自然食品」(Nature Food)期刊刊登的一份研究，接下來十年更高的氣溫將導致重要產地的加工番茄供應縮水，到了2050年，美國、義大利 、與中國供應預計將下降6%；報告稱，加劇的高溫與用水限制可能使加州和義大利難以維持當前的生產水平。

由於番茄製品難以替代，其需求並會受到價格變化太大影響，但對於消費者仍是額外的成本，番茄沙司(tomato sauce)在7月時的價格比一年前漲了17%，番茄醬(ketchup)則漲了23%。