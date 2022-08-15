「降通膨法案」徵最低稅 科技巨擘藉「投資研發」避稅

雖然降通膨新法要開徵企業最低稅，但是像亞馬遜、谷歌等科技巨擘仍會透過各種手段節稅。(美聯社)

國會通過的「降低通膨法」把企業稅最低稅率定為15%，目的是增加稅收，支付應對氣候變遷與改進健保制度所需經費，卻與獎勵企業研發的立法牴觸。亞馬遜 、威瑞森等科技巨擘仍有辦法透過「投資 研發」等手段，來降低稅負。

民主黨 的招牌抗暖化倡議，是讓朝減碳轉型的企業享有稅務假期，也在企業免繳「最低稅率」的獎勵範圍。

稅務基金會副主席丹尼爾‧布恩( Daniel Bunn)說，國會已經通過的種種獎勵研發與投資的減稅、抵稅優惠，讓大賺錢的企業最後還是可以繳納低於15%的企業獲利稅。

國會跨黨派的稅務聯合委員會分析法案後指出，法案會在10年內多徵2200億元「企業最低稅」；在股東大會上宣布，三年內平均每年盈利10億元以上的公司，就須繳納15%最低稅。

史坦普500家大公司過去三年稅前盈利逾10億元者，至少有250家，其中，83%全球繳稅的稅率低於15%，包括亞馬遜、英特爾、美國銀行和美銀集團(U.S. Bancorp)、威瑞森和美國電話電報(AT&T)，通用汽車和UPS快遞。

美國企業研究所資深研究員龐模羅(Kyle Pomerleau)說，法案規定的企業最低稅根據全球收入計算，因此，海外營利根據較高稅率繳納完後，理論上還是可以繳納低於15%的「國內實際最低稅」。

拜登常說，55家賺錢大企業2020年繳納的聯邦所得稅是零。這句話雖然避開了「企業每年繳稅額都不同」這一事實，卻也正確表述了民主黨一直想糾正的事：長期以觀，許多大公司年繳稅額，低於21%企業稅標準稅率。

谷歌母公司字母公司是「避稅」典範。2019年之前，它的智慧財產產權在避稅天堂百慕達註冊。字母公司堂堂正正向股東報告，幾乎全部海外營收都是愛爾蘭分公司賺來的，因此2018年和2019年全球實際繳稅，省了好幾十億元。