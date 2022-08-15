阻止「降通膨法案」立法失利 藥廠逾億遊說費用泡湯

「降低通膨法案」規定，政府可就昂貴藥品與藥廠議價，保障了民眾權益。(美聯社)

大藥廠撒大錢遊說國會，似乎終於要失靈了。國會通過的「降低通膨法案」准許政府和藥商協商老人藥價，因為民調顯示，83%民眾希望政府這麼做。

法案規定，聯邦健保 受保人每年自付處方藥價，不能超過2000元。若超過，政府要負擔，因此政府須與藥商協商，降低處方藥的價格。

過去，大藥廠勸阻國會議員不要通過類似立法的理由是，這樣做會讓美國藥廠喪失「研發創新能力」。這套說詞，95%民主黨 人和71%共和黨選民不相信，代表他們的國會議員只好也不信。

根據路透調查，製藥業今年至少花了1.42億元遊說國會，「降低通膨法案」過關，表示財大氣粗的大藥廠將罕見地嘗到勸阻立法的敗績。

參院 衛生委員會主席莫瑞(Patty Murray，民主黨)說，「這是向前大進一步，我們首度可以採取步驟，降低藥價……也表示今後我們還可以做到更多。」

公衛專家說，這個法案反映製藥業對民主黨的影響力日漸衰弱，它反對藥價協商的說詞 -- 會讓創新環境窒息─民眾不再買帳。

參院財務委員會主席魏登(Ron Wyden，民主黨)說，製藥業者竭盡全力遊說，仍然不敵大勢所趨。

製藥研究與製造業者協會事前還公開致函參議員，希望他們不要通過此法案，會長巫博(Stephen Ubl)甚至上媒體公然要脅國會議員，敢投贊成票，今後就會喪失「免費票」，「像本協會一樣，掌握全部現代政治倡議工具的業界團體，可沒幾個。」

協會發言人紐沃爾(Brian Newell)說，協會將持續和立法人員溝通，營造「有利創新、高技術勞力、讓病患獲得救命良藥」的環境。

路透說，製藥業今年上半年花在遊說國會及政府部門的費用至少1.426億元，捐給期中選舉參選人的政治獻金至少1610萬元。遊說費當中，幾乎三分之二(9300萬元)是協會及會員出的。

政治捐獻和遊說畢竟不是全然無效，聯邦健保原擬獲得授權，2029年前和製藥業談判250種藥的價格，在「受獻大咖」如席納瑪等議員堅持下，新法只准每年設法降低20種最昂貴藥品價格。