降通膨法案通過 多數要到明年才有感

新法案通過生效後，民眾可感受到有些處方藥價下降，減少負擔。(美聯社)

眾院12日通過「降通膨法案」，準備採取歷史性的行動對抗氣候變遷 、降低處方籤藥價，盼能消除民眾面臨高通膨的痛苦；雖然該法案部分內容可即刻或在2023年年初生效，但有些政策卻得耗時多年，國會山莊報(The Hill)整理處此案的影響時程。

降低藥價 漫漫長路

「可負擔健保」(Affordable Care Act)計畫補助早已生效，降通膨法案可再延長此補助三年。

聯邦醫療保險 (Medicare)糖尿病病患每月的胰島素藥價上限35元，此條款2023年生效；製藥公司若對Medicare病患用藥漲價高於通膨，須退款給政府，此規定也在2023年生效。

Medicare病患購藥自付額規定每年上限為2000元，要到2025年開始；Medicare到2026年可協商十種藥物的成本價，2029年再擴大到20種藥物。

氣候變遷條款則很快可見效果，有些規定立即生效，有些則等到明年初。

多數居家乾淨能源減免即刻生效，而且適用於今年購買的相關商品；目前購買新電動車最多可抵稅7500元，這項政策將延長至2032年，明年起購買二手電動車則可獲4000元減稅。

至於生產氫等乾淨能源的公司2023年起可獲減稅補助；企業若投資乾淨能源生產和能源安全，明年初也可獲減稅。

民主黨智庫「第三條路」(Third Way)氣候及能源計畫負責人佛里德(Josh Freed)表示：「月復一月，年復一年，消費者將可享有愈來愈可負擔的乾淨能源。」

新稅規定隨之而來

除了減稅與補助，該法案也將實施許多稅務新規。根據該法案，國稅局(IRS)將獲800億元加強查稅，一旦簽署立法後就會即刻撥款。

2023年1月開始的新納稅年度，聯邦政府將對企業徵收最少15%的新稅，並對回購股票課徵1%的稅。

期中選舉 剩下不到三個月，民主黨將把通過此法案列為一大政績，不過有鑑於該法案中許多規定要到期中選舉後才生效，恐難成功說服部分選民。

儘管如此，白宮一名高層官員樂觀表示，一旦拜登總統將此案簽署立法，美國人至少能很快感受到部分影響，「很多規定很快上路，民眾可即刻在生活中感受到；其他規定也會接踵生效。」