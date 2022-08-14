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63.6℉ 7月夜間最低溫創新高

編譯孫梁／綜合13日電
NOAA表示，美國本土今年7月創下夜間低溫的最高紀錄。圖為7月7日東北部緬因州肯納邦克波特鎮附近海面上的明月。(美聯社)
NOAA表示，美國本土今年7月創下夜間低溫的最高紀錄。圖為7月7日東北部緬因州肯納邦克波特鎮附近海面上的明月。(美聯社)

美國本土今年7月創下夜間低溫的最高紀錄，國家海洋暨大氣管理局(NOAA)上周公布氣象資料顯示，本土48州7月的平均夜間最低溫度為63.6℉，略高於2011年7月的先前最高紀錄。

NOAA氣象學家凱琳·格里森(Karin Gleason)說，7月的夜間最熱紀錄是128年以來夜間氣溫最高的一個月，7月的最低夜間氣溫比20世紀的7月平均夜間溫度高3℉。

科學家長期關注夜間氣溫問題，是因為夜間氣溫對人體健康至關重要，但現在的夜間低溫卻是越來越高。格里森說：「如果白天的氣溫達到或接近創紀錄的高溫，夜間就不可能降下來，因此會加大對植物、動物和人類的壓力。」

德州7月的白天平均氣溫首次突破100℉，帶來電網供電緊張，7月夜間的平均氣溫為74.3℉，比20世紀的7月夜間平均氣溫高4℉。

美國夜間的低溫過去30年平均升高2.1℉，白天平均氣溫升高1.9℉。科學家指出，化石燃料燃燒造成的全球暖化，將導致世界的夜間和北極地區的氣溫更快的升高，北冰洋目前的暖化速度是地球其他地區的四倍。

格里森說，夜間之所以暖化加快，是因為白天的高溫使更多水分滯留在大氣中，而潮濕空氣則有助於夜間吸熱，「這是氣象理論，也有實際數據證明。」

NOAA上周還公布了7月的全球氣溫資料，顯示全球7月的平均氣溫是61.97℉，在有氣象紀錄以來的最熱7月中排名第六，比全球20世紀的平均7月氣溫高出1.57℉。

在今年7月的熱浪中，英國打破了有史以來的高溫紀錄。科羅拉多州的氣象學者漢森(Bob Henson)說：「地球在持續暖化中。」

NOAA表示，美國本土今年7月創下夜間低溫的最高紀錄。圖為7月中旬的晚上，新澤西...
NOAA表示，美國本土今年7月創下夜間低溫的最高紀錄。圖為7月中旬的晚上，新澤西州霍布肯市民在戶外納凉。(美聯社)

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