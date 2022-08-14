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遭指性騷憤提告 摩爾獲賠820萬

編譯盧炯燊／綜合13日電
2017年代表共和黨競逐阿拉巴馬州聯邦參議員的摩爾，對自己洗清名譽感到高興。(美聯社)
2017年代表共和黨競逐阿拉巴馬州聯邦參議員的摩爾，對自己洗清名譽感到高興。(美聯社)

2017年代表共和黨競逐阿拉巴馬州聯邦參議員的摩爾(Roy Moore)，控告民主黨一個超級政治行動委員會誹謗，聯邦大陪審團13日裁定他勝訴，獲賠償820萬元。

摩爾在電話接受採訪時表示感謝上帝，讓他在2017年選舉中蒙損的聲譽得以恢復。但敗訴的「參院多數黨PAC」(Senate Majority PAC)代表律師說，將會提出上訴。

摩爾是共和黨籍的保守派法官，以反對同性婚姻和支持公開展示十誡的強硬立場而聞名，曾兩度當選阿拉巴馬州高等法院首席法官，但也兩度遭到停職。

他於2017年辭去法官之職參選阿州的聯邦參議員席位，但在競選過程中，被爆出在30多歲時曾追求過多位未成年少女，其中包括多起性騷擾的指控，但摩爾全部否認。

之後，他又被指曾在1991年向一位28歲的女性伸出過鹹豬手，還有一些獨立的證人證實摩爾樂於追求未成年少女，這些爭議曾使一些共和黨人呼籲摩爾退選。

儘管他頂著壓力參選，但最終敗給民主黨籍的瓊斯(Gordon Douglas Jones)，使瓊斯成為25年來第一位代表阿拉巴馬州的民主黨議員。

根據摩爾提出的訴訟，「參院多數黨PAC」資助一個名為「31號公路」(Highway 31)的組織，花了400萬元在電視向他發動廣告閃電戰，內容均指他所涉及的性指控，包括在一家購物中心性騷擾年輕女孩，導致他被禁止進入購物中心等等，但代表律師指這全屬虛構。

摩爾的律師辯稱，廣告中的陳述對摩爾造成了虛假的影響，錯誤地使他看起來像是在商場裡向女孩兜搭。

但「參院多數黨PAC」認為該廣告基本屬實，又指有關摩爾在購物中心的不當行為，早經廣泛報導。

陪審團最後裁定廣告內容對摩爾做出虛假和誹謗性陳述，因此須賠償820萬元，而敗訴一方的律師表示已計畫提出上訴。

摩爾過去也曾提出多宗誹謗訴訟，但都以敗訴告終，這次是罕有的勝訴。

2017年代表共和黨競逐阿拉巴馬州聯邦參議員的摩爾，對自己洗清名譽感到高興。(美...
2017年代表共和黨競逐阿拉巴馬州聯邦參議員的摩爾，對自己洗清名譽感到高興。(美聯社)

阿拉巴馬州 性騷擾 參院

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