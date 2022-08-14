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新法案激勵 煤電廠轉型核電

編譯盧炯燊／綜合13日電
在懷俄明州的傳統燃煤發電廠即將陸續退場，被核能的新能源取代。(美聯社)
在懷俄明州的傳統燃煤發電廠即將陸續退場，被核能的新能源取代。(美聯社)

參院早前通過的「降通膨法案」(Inflation Reduction Act)，其中包括3690億元的氣候行動激勵措施，是美國歷來對氣候變化相關問題的最大投資。有專家認為，這個氣候行動激勵措施將改變核能工業的遊戲規則，從而刺激業界將煤炭發電轉變為核能發電。

根據相關措施，任何無碳排放發電都可以享受新的稅收抵免，在2025年或之後興建的新型核發電廠也可獲得這個稅務優惠；現有的核電廠在額外增產時可以獲得扺免，根據美國核能協會(NEI)的數據，在十年內，每增加生產1000度電(MWh)可最少獲得25元扺免。

另一個選擇是，新建無碳發電廠的擁有人，可以利用投資稅務扺免，這相當於興建新設施所需支出的30%。

核能研究所(Nuclear Energy Institute)的戰略及政策發展高級主任克羅扎特(Matt Crozat)指出，兩項優惠任擇其一，同時為了讓煤炭發電廠可以轉型，它們在轉型時可以額外獲得10%的稅務優惠，這肯定極具吸引力。

在一些傳統的煤炭生產及燃煤發電州，例如西維州、馬里蘭及蒙大拿等，也開始對核發電有所放寬。西維州今年初取消對核電站的禁令，馬里蘭6月宣布研究將化石燃料場地重新用作小型核反應堆，蒙大拿考慮將核反應堆作為燃煤鍋爐的替代品。在新的激勵措施下，未來將會加快轉型步伐。

麻省理工學院核科學與工程教授布安吉諾(Jacopo Buongiorno)表示，激勵措施改變了核能行業的遊戲規則，在經濟上推動煤炭發電轉型核發電是可行的。

但非營利環保組織「環境工作組」(Environmental Working Group)的高級能源政策顧問史密斯(Grant Smith)認為，透過稅務抵免來促使這些小型發電廠轉型，屬於浪費納稅人金錢，這只不是讓發電廠的擁有者從商業上的新興技術中轉移了資源，對利用可再生能源作用不大。

能源系統分析和脫碳戰略專家奎斯特(Staffan Qvist) 在研究過中國及波蘭利用無碳排放替代燃煤電廠的可行性後，也認為煤電轉型核電是可行的。

在華盛頓州艾佛特核電廠，一位核子工師正在檢視發電儀表。(美聯社)
在華盛頓州艾佛特核電廠，一位核子工師正在檢視發電儀表。(美聯社)

投資 維州 參院

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