才剛通過降通膨法 難宣布氣候緊急狀態

加州州長紐森本月1日宣布猴痘為緊急公共安全威脅，展開疫苗注射行動。圖為本月10日洛杉磯的護士正在準備猴痘疫苗。(Getty Images)

應對氣候變遷運動倡議人士呼籲拜登 總統宣布國家氣候緊急狀態 ，但白宮迄今未採取行動。拜登2020年競選總統的核心政見正是對抗氣候變遷，為何遲不宣布國家氣候緊急狀態？國家緊急狀態如何定義？成為各方關注話題。

拜登政府甫於8月4日宣布全國進入猴痘公衛緊急狀態，釋放聯邦資金和資源來對抗此病毒。公衛緊急狀態每90天到期一次，衛服部可決定是否延長；但國家緊急狀態則情況不同。

總統有權宣布國家緊急狀態聲明，在未經國會批准情況下制定政策和動用聯邦資金。根據紐約大學法學院布倫南司法中心編制的清單，過去近50年來，美國總統共宣布76次國家緊急狀態，其中42次仍有效。此類聲明主要源於1976年「國家緊急法」(National Emergencies Act)；該法規定除非總統下令更新，否則國家緊急狀態聲明一年後自動終止；國會也可用三分之二否決票結束緊急狀態，但這樣的事從未發生。

「總統緊急權力：從起草憲法到反恐戰爭」一書作者艾德森(Chris Edelson)指出，「總統以前宣布國家緊急狀態一發布就維持幾十年，此法顯然是想限制總統權力。」例如，杜魯門總統1950年在朝鮮戰爭背景下宣布全球打擊共產主義緊急狀態，至1970年代仍有效，直到「國家緊急法」通過為止。

艾德森說，歷來國會只有一次討論過阻止總統發布的國家緊急狀態聲明；那是2019年川普 在美墨邊境宣布「築牆」國家緊急狀態，要從軍隊和其他聯邦資金中投入60多億元用於修建隔離牆，當時12名參院共和黨人與民主黨人聯手阻止。川普後來動用否決權保留此聲明，拜登上任時否決了它。

佛州共和黨參議員盧比奧(Marco Rubio) 在這場隔離牆資金爭奪戰中警告，此時讓川普為所欲為將「開創先例」，未來民主黨總統可能會在氣候議題上如法炮製，比如禁止化石燃料工廠之類。

拜登7月表示氣候變化「是緊急情況」，但他並未正式宣布國家緊急狀態。隨著國會批准在十年內動用近3750億元預算應對氣候變化，拜登發聲明的政治壓力變小了。白宮沒有言明宣布國家氣候緊急狀態是否已不在討論範圍內；目前也很難想像政府會在油價創歷史新高後，對石油及其產量施加限制。

但地球之友(Friends of the Earth)氣候主任凱倫奧倫斯坦(Karen Orenstein)說：「這其實是拜登是否認真對待氣候危機的真正考驗，沒有什麼行動比這更重要的了。」