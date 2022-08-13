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不敵死神得年53歲 安海契車禍腦死 家人遵遺願器捐

編譯洪毅／綜合12日電
好萊塢女星安海契本月5日駕車失控致火燒車，造成嚴重腦損傷，家人於12日證實醫師判定她已腦死，將捐贈器官。(路透)
好萊塢女星安海契本月5日駕車失控致火燒車，造成嚴重腦損傷，家人於12日證實醫師判定她已腦死，將捐贈器官。(路透)

53歲的好萊塢女星安海契(Anne Heche)本月5日自駕時發生嚴重車禍，火燒車造成的腦損傷無法治癒；家屬於12日對外發布聲明，表示醫師判定安海契已經「腦死」，符合加州法律上對死亡的定義。

安海契的兒子霍默拉夫頓(Homer Laffoon)在聲明中表示：「母親已離我與弟弟阿特拉斯塔珀(Atlas Tupper)而去。這六天以來，我的情緒掀起了無盡波瀾；現在，我依然陷於文字難以述說的深沉傷痛中，我希望母親現在已經遠離苦痛，奔向我心中所想的那永恆的自由。」

根據拉夫頓在聲明中的說法，安海契已被醫師宣判為腦死，即腦部功能已完全無法運作，雖然目前有心跳等生命體徵，但這是在維生機器的運作之下而然；根據加州法律，安海契已被該州認定為死亡。

安海契家庭的發言人霍莉·貝爾德(Holly Baird)表示，安海契目前仍在維生機器協助下維持心跳，因其生前自願接受器官捐贈，目前正待相關人員確認安海契的器官狀況是否適合如此，這一切可能會在13日至16日左右塵埃落定。

安海契的電影代表作包括「驚天爆」(Donnie Brasco)等，曾因影集「另一個世界」(Another World)奪得1991年的日間時段艾美獎(Daytime Emmy Awards)劇情類最佳年輕女演員獎。

安海契本月5日駕駛BMW Mini Cooper時失控，先撞上公寓停車場，再撞上民宅，車子爆炸起火燃燒，失控原因依然不明；安海契因此嚴重燒傷，更因缺氧造成的嚴重腦損傷而致腦死。

加州 艾美獎 車禍

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