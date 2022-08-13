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隱瞞170萬元收入 川普「帳房」魏索柏格涉逃稅 10月開庭

記者顏伶如／綜合報導
法官12日下令川普集團和其前財務長魏索柏格，10月就稅務詐欺指控受審。圖為魏索柏格抵達法院。(美聯社)
法官12日下令川普集團和其前財務長魏索柏格，10月就稅務詐欺指控受審。圖為魏索柏格抵達法院。(美聯社)

前總統川普本周境遇堪稱一波未平一波又起。位於曼哈頓的紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)12日下令，川普集團(Trump Organization)及長年擔任川普帳房的川普集團財務長魏索柏格 (Allen Weisselberg)，遭到稅務詐騙(tax fraud)起訴的官司訂於今秋開庭，陪審團篩選將於10月24日展開。辯方律師團估計，訴訟可能持續數月之久。

檢察官先前在針對川普生意手段的犯罪調查中，意外發現川普集團與魏索柏格涉嫌稅務詐騙的證據。根據檢方調查，川普集團給予魏索柏格170萬元的未入帳報酬(off-the-books compensation)，形式包括房租、汽車費用及學費等。

川普集團及魏索柏格辯護律師要求法官撤銷檢方起訴，被默欽駁回。不過，默欽撤銷檢方對川普集團提出的一項稅務詐騙刑事犯罪罪名，理由是已經超過追訴期，川普集團遭到起訴的十多項罪名均維持不變。

辯護律師向法院指出，曼哈頓區域檢察官辦公室對魏索柏格施壓，原因在於魏索柏格拒絕背叛川普。但默欽則回答說，檢方呈現給大陪審團的法律證據非常充足，能夠為起訴書中的指控罪名提供佐證。默欽也說，所以程序都依法進行，檢方的公信力並未受影響。

對於川普核心圈來說，稅務詐騙案只是目前正在進行中的多項司法案件之一。聯邦調查局(FBI)幹員8日搜索川普位於佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所，帶走大批資料。

川普 詐騙 曼哈頓

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