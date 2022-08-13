通膨40年新高 人均每月多花717元 西部山區州民壓力最沉重

國會聯合經濟委員會共和黨籍成員公布報告指出，美國通貨膨脹創下40年新高，一般民眾每月平均多花717元，過去一年來累計增加開銷達8607元。(Getty Images)

國會聯合經濟委員會共和黨 籍成員(Joint Economic Committee Republicans)公布分析報告指出，美國通貨膨脹 創下40年新高，一般民眾每個月平均因此多花717元，過去一年來累計增加開銷達8607元。

住在西部山區(Mountain West)數州的民眾通膨壓力最大，科羅拉多州 居民因此平均每月增加開銷為937元，猶他州民眾每月平均多花910元，亞利桑納州民眾每月平均增加開銷833元。

萬物齊漲推波助瀾下，食物、房租、買車、醫療保險等開銷持續增加，消費者明顯感受到荷包壓力。雖然漲價趨勢在7月間略為減緩，消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)與去年同期比仍然增加8.5%。

今年4月，國會聯合經濟委員會共和黨籍成員推出「國家通貨膨脹跟蹤報告」(State Inflation Tracker)，監控物價上漲對全美各地民眾產生影響情形。

分析指出，雖然物價在2022年6月到7月間並未變化，但從2021年1月到2022年7月間，價格則上漲了13.3%，一般家庭在2022年7月間因此增加了717元開銷。

報告指出，即使從現在開始物價不再上漲，受通貨膨脹影響，從2021年8月至2022年7月的12個月中，一般家庭因為通膨而增加的開銷已高達8607元。

分析報告指出，若以區域畫分，住在亞利桑納、科羅拉多、愛達荷、蒙大拿、內華達、新墨西哥、猶他、懷俄明等西部山區幾州的民眾面臨通膨壓力最大，如今物價與2021年1月相比上漲了15.4%。

全美各州中，交通運輸花費、住屋開銷受到通膨影響最嚴重的都是科羅拉多州，民眾每個月因此多花410元及160元。食物漲價衝擊最大的則是加州，民眾每月多花117元。通膨影響能源價格最明顯的為德州，民眾每月平均開銷增加253元。