金辛格：川普短期打贏共和黨靈魂戰役

共和黨籍伊利諾州國會眾議員金辛格承認，前總統川普在短期內打贏了控制共和黨之役。(美聯社)

共和黨 籍伊利諾州國會眾議員 金辛格(Adam Kinzinger)日前接受WGN電視台訪問時表示，前總統川普 在短期內打贏了共和黨靈魂之役。

金辛格是國會暴亂眾院特別調查委員會中唯二共和黨成員，他接受WGN獨家專訪時，被問到川普是否贏得「川普對金辛格之役」(Trump vs. Kinzinger war)。

金辛格答道，沒有理由粉飾現實，「是，沒錯，他贏了，至少短期來看是如此」。

金辛格是當年倒戈支持彈劾川普的十位共和黨籍眾議員之一，他告訴WGN主播布拉德利(Ben Bradley)說，「假裝我贏得部分多數勝利並拯救黨沒有用」。

選區重畫後，金辛格面臨更艱難的選戰，他已表示年底將離開國會。

這十位投票彈劾川普的共和黨議員大多宣布退休或在初選中失利，懷俄明州國會眾議員錢尼(Liz Cheney)的仕途將在16日投票後見真章。

金辛格表示，他不期望其他議員加入他反川的行列，也不認為他在黨內算少數。

「或許不會有傾巢之眾加入，但我肯定不孤單」；他說：「我們談論民主，共和黨人喜歡談憲法，但我們現在公然違反。」

金辛格曾在大選中投票給川普，形容他是「2020年投給川普，卻未在2016年投他的唯一選民」；但金辛格如今改口稱投給川普是令他懊悔的「懦弱之舉」。

金辛格表示，他2016年沒投給川普付出代價，選民也記得，他遂決定2020年投給川普，因為他知道川普這次會在民主黨票倉伊州敗北，而金辛格也能化解被孤立的危機。

但金辛格如今表示，若時光倒轉，不會這麼做；2011年來擔任眾議員的金辛格表示，若選民「覺醒」，他就有機會「回歸」。

金辛格左批共和黨，右罵民主黨輕忽反川的溫和派共和黨人士。

民主黨國會競選委員會(DCCC)耗資數百萬元在搖擺選區打廣告，希望民主黨候選人能在期中選舉中更容易打敗川普支持的候選人。