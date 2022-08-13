房價高+利率飆 全美住房負擔能力 6月降至33年新低

房價高企、房貸利率飆升，民眾難以負擔，6月住房負擔能力指數降至98.5，創1989年6月以來新低。(Getty Images)

房價 高企、房貸利率 飆升，讓想購屋者更難以負擔。全國房地產 商協會(National Association of Realtors， NAR)12日公布的6月住房負擔能力指數(housing-affordability index)降至98.5，創1989年6月以來新低，逼近歷史最低點98.3。

住房負擔能力惡化迫使更多買家退出市場，全美成屋銷售連續五個月衰退。

不過，房貸利率6月創13年新高後房價增速趨緩，地產經紀稱，已出現場邊觀望的買主重返市場的跡象；NAR首席經濟學者Lawrence Yun認為，本期住房負擔能力最糟情況已結束，房貸利率漲幅近幾周紓緩、薪資續升，與房價漲幅差距縮小。

與33年前住房負擔能力極低時相較，目前房貸利率較低、房價和薪資較高。根據NAR，今年6月一家庭成屋中間價42萬3300元、房貸利率5.6%、家庭收入中間值9萬1952元，1989年6月，三數值各是9萬4800元、10.6%、3萬 4128元。

根據NAR，全美成屋房價近三年跳漲46%，2020、2021年因房貸利率降至歷史低點，買房相對負擔得起。

經濟學家預估，全美房價漲幅2023年前將趨緩、甚至看跌；2007至2009年經濟衰退以來新屋開工有限、待售屋不足，房地產經濟學家巴肖(Nicole Bachaud)說，房價不會重回2019年，即使開始小跌，也不會明顯影響住房負擔能力。

春季房貸利率飆升嚇跑一些已簽約的買家，D.R. Horton、PulteGroup等大型住宅建築商7月稱，6月30日結束的當季簽約取消率較前一年上升。

NAR稱，若採30年固定利率房貸、20%頭期款，每月房貸款已由1月1297元和2021年6月1265元增至目前的1944 元。

博伊西地產經紀比雪普(Lysi Bishop) 說，可負擔能力改變，買家當然會減少。