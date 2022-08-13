民調：懷州初選 錢尼落後川普背書參選人海格曼 近30百分點

民調顯示，國會眾議員麗茲·錢尼在16日懷州共和黨初選中，支持度比前總統川普背書的黨內挑戰者哈麗特·海格曼落後近30個百分點。圖為懷州一個競選看板呼籲選民「甩掉錢尼，支持海格曼」。(美聯社)

懷俄明大學的最新民調顯示，國會眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)在16日懷州共和黨 初選中，支持度落後前總統川普背書的黨內挑戰者哈麗特·海格曼(Harriet Hageman)近30個百分點。

川普在全美各地為支持他的「大選被竊論」的參選人背書，以便讓紅潮席捲民主黨 控制的國會眾院。他格外關注懷州初選，今年5月出席海格曼的造勢大會，稱錢尼是「民主黨的走狗」。

懷州可能投票 的選民中57%表示將支持海格曼，支持錢尼的僅為28%，10%尚未決定，剩餘選民支持其他參選人。

懷大政治學教授金恩(Jim King)說：「錢尼尋求競選連任，共和黨的提名戰似乎是對她的一次公投。」

錢尼連任的最不利因素，是她在共和黨登記選民中的支持率僅為15%。深紅州的懷俄明40多年未選出一位民主黨籍國會眾議員，沒有支持民主黨總統候選人的時間更長。

在表態將投票給錢尼的選民中，66%的人表示是為了堅定支持她。在投票給其他參選人的選民中，僅29%是為了支持該參選人，44%是為了反對錢尼。

懷州約半數的民主黨登記選民表示將參加共和黨初選投票，其中98%支持錢尼。獨立選民中41%支持海格曼，43%支持錢尼。

但在參加共和黨初選的選民中，僅8%稱是民主黨身分，稱是獨立派的占21%。金恩表示，獨立選民通常在懷州的初選發揮重要作用，因此是錢尼獲勝的關鍵。

調查是7月25日至8月6日採訪562個登記選民的結果，正負誤差率為4%。

錢尼在國會暴亂後是支持彈劾川普的10名共和黨眾議員之一，眾院議長裴洛西親自挑選她擔任民主黨控制的國會暴亂調查委員會副主席。錢尼支持者中83%表示關注國會調查的聽證，但海格曼支持者中57%的人不關注或極少關注。