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滑石粉嬰兒爽身粉陷纏訟 嬌生宣布2023年全球停售

中央社／班加羅爾11日綜合外電
嬌生集團今天宣布，將於明年停止在全球銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。(路透)
嬌生集團今天宣布，將於明年停止在全球銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。(路透)

嬌生集團（Johnson & Johnson）今天宣布，將於明年停止在全球銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。這款產品引起數萬起消費者安全訴訟，嬌生兩年多前已在北美停售。

路透報導，嬌生表示：「這是全球產品組合評估的一環，我們做出了商業決策，將轉型成全數以玉米澱粉為基底的嬰兒爽身粉產品組合。」嬌生並說，玉米澱粉嬰兒爽身粉已在世界多國銷售。

先前在一連串法律挑戰下，嬌生因市場需求下滑，於2020年宣布在美國與加拿大停止銷售滑石粉嬰兒爽身粉，嬌生當時表示，需求下滑是受到有關這款產品安全性的「錯誤資訊」影響。

嬌生面臨約3萬8000件來自消費者和癌症倖存者的訴訟，他們聲稱滑石粉產品會導致癌症，因為受到石棉汙染；石棉是一種已知的致癌物質。

嬌生否認所有指控，宣稱數十年的科學測試和主管機關核准，顯示其滑石粉產品是安全的，並且不含石棉。嬌生今天宣布這項產品停售時，也重申這項聲明。

嬌生去年10月成立子公司LTL Management，將滑石案相關債務全數歸於這家子公司，隨後子公司聲請破產保護以中止纏訟。

根據破產法院紀錄，LTL Management在聲請破產保護之前，公司所面臨的判決結果與和解金計達35億美元，其中一案是22名女性獲得逾20億美元賠償的判決結果。

路透指出，根據2018年路透社調查發現，嬌生數十年前就已知道旗下滑石粉產品中存有石棉。根據公司內部紀錄、審判證詞和其他證據顯示，至少從1971年到2000年代初期，在嬌生的原料滑石粉和成品粉末中，有時檢測出含有少量石棉。

嬌生當時嚴詞駁斥報導不實，批評報導內容「過於片面、不實且具煽動性」，強調任何「暗示嬌生知情或隱匿爽身粉安全性的訊息皆為不實」。

嬌生 破產 癌症

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