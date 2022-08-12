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限槍演說惹嘲笑 德州州長候選人歐洛克爆粗口 影片點閱破數百萬

記者張聲肇／綜合報導
德州州長候選人歐洛克10日在競選場合批評德州寬鬆的槍械管制法，造成小學生遭屠殺命案，觀眾席有人笑出聲來，惹得他爆粗口回應。(美聯社)
德州州長候選人歐洛克10日在競選場合批評德州寬鬆的槍械管制法，造成小學生遭屠殺命案，觀眾席有人笑出聲來，惹得他爆粗口回應。(美聯社)

民主黨德州州長候選人歐洛克(Beto O'Rourke)10日在競選場合批評德州寬鬆的槍械管制法，造成小學生遭屠殺案，觀眾席有人笑出聲來，惹得他爆粗口回應：「你以為好玩，xxx，我可不認為好玩。」

歐洛克在礦井鎮(Mineral Wells )罵髒話的經過，被上傳到網路，到11日，已有數百萬人點閱。

當時他嚴厲批評18歲的槍手可以買到AR-15型的半自動步槍，「那是設計來上戰場用的槍」，卻被拿來對付小學四年級的學生與老師；突然，群眾中出現一陣笑聲，他轉向笑聲來源說：「你也許覺得好玩，對我來講xxx的一點都不好玩。」

觀眾起立大聲鼓掌歡呼叫好。影片顯示觀眾席中，有少數人舉著他的對手，現任州長艾柏特的競選牌子。

今年5月德州烏瓦德小學命案，19名學生和兩名老師喪命；案發後，力主購槍年齡提高到21歲的歐洛克，曾到現任州長的記者會場，當面質問艾伯特為何對槍械管制法遲遲不動。這段錄影，也在網路上廣為流傳。

歐洛克11月將和共和黨籍的現任州長艾伯特對決。

歐洛克競選總部發言人艾凡斯(Chris Evans)說，這場「市民大會」演說，隨後照常進行，沒有再起波瀾。

2019年歐洛克參加民主黨總統候選人提名競選時，就在辯論會上大聲疾呼，「沒錯，我就主張完全禁止AR-15」半自動步槍。

設法降低槍枝暴力，是歐洛克的競選訴求之一，但多數德州人民支持擁槍權，競選期間，他盡量降低反槍聲調，這名「笑不適時」的觀眾，無意間再凸顯出歐洛克的限槍立場。

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