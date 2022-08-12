歷史學者示警拜登：美國民主搖搖欲墜

拜登 總統本月4日邀請了多位歷史學家到白宮 ，聽取他們的建議；在歷時兩小時的對談裡，這些專家學者對國內外的民主情況提出了警告，他們指出，在國內經歷了國會暴亂事件，加上不少共和黨 人不承認2020年選舉結果，已經威脅到美國民主。

拜登不時邀請專家學者到白宮請教治國之道，今年初他表示上任第二年的首要任務，是從學術界、報章主筆及其他外部專家聽取更多意見及有建設性的批評。這種做法早在雷根時期就開始，直至川普入主白宮後專家學者才遭冷落。

參加這次小組交流的，包括拜登的文膽米查姆(Jon Meacham)、記者阿普爾鮑姆(Anne Applebaum)、普林斯頓大學教授威倫茨(Sean Wilentz)、維州大學歷史學家布萊克(Allida Black)及總統歷史學家貝施洛斯(Michael Beschloss)。白宮高級顧問鄧恩(Anita Dunn)及另一文膽雷迪(Vinay Reddy)也在座。

這次談話主要是讓拜登聽到及思考，他任期內是處於何種時代背景。消息人士表示，內容主要關於民主與專制之間的較量，以及目前全球趨勢走向專制這樣的背景。

專家學者們也指出，當今國際形勢與二戰前有很多相似之處，當時國外日益增長的威權主義令美國出現不安的迴響。

儘管交流的詳細內容未見披露，但從這些專家一貫的意見可知大概，例如經常在 NBC、MSNBC上露面的貝施洛斯，最近就直言拜登有必要與國內的反民主力量作戰。

阿普爾鮑姆是「大西洋月刊」撰稿人，最近出版了一本關於民主規範遭威權主義侵蝕的書。威倫茨近期也對美國的民主狀況表示擔憂。

消息指出，拜登大體上只聽不說，未發表重大意見。