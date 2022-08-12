裴洛西之子 中國「播思」科技第2大股東 陪母訪台 角色受質疑

眾院議長裴洛西(中)現年53歲的兒子小保羅‧裴洛西(右)秘隨母親訪台。左為裴洛西的丈夫保羅。(Getty Images)

每日郵報(DailyMail.com)報導，國會眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)現年53歲的兒子小保羅．裴洛西(Paul Pelosi Jr.)日前曾秘隨母親訪問台灣；小裴洛西是市值2200萬元的中國科技企業「播思」(Borqs Technologies)第二大投資 者；播思旗下一家子公司總裁2019年曾因詐欺調查被捕，小裴洛西低調隨母親訪台一事，正受外界檢視和質疑。

證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)文件顯示，小裴洛西曾在播思擔任董事或顧問，因此獲得70萬股股票，成為公司第五大股東；後來其他內部人士在2021年6月賣掉股票，小裴洛西成為公司第二大持股者，僅次於執行長陳錫源；但今年5月提交至SEC的播思前十名股東文件，並不包括小裴洛西，顯示他自去年以來在大股東排名中下滑。

播思總部位於北京 。2019年9月，中國執法部門曾拘留播思位於雲南的一家子公司總裁，並以欺詐調查為由沒收公司合同和會計紀錄副本。但自那以後，中國當局似未再公布更多調查內容。

每日郵報指出，裴洛西一直在積極對付中國政府在海外的侵略行徑以及中國對美國企業的影響力，小裴洛西與播思的關係可能讓母親處於尷尬境地。

與此同時，裴洛西旋風式訪台19小時，引發中國包圍台灣發起實彈軍事演習，北京還宣布對裴洛西及其家人實施制裁。小裴洛西在中國的投資命運會如何，已成問題。

裴洛西辦公室之前發布的訪台官方代表團名單並沒有小裴洛西，她10日在媒體詢問下，承認兒子代表丈夫護送她出訪，她否認兒子是去亞洲出差，她告訴記者說：「他是陪我去。」議長辦公室發言人指出，配偶和成年子女「從未包括在議員出訪代表團的新聞稿中」。

播思這家中國電信公司專注於「物聯網」產品，在納斯達克證券交易所上市，目前市值為2200萬元。

小裴洛西此前曾與美國高階政治人物一同訪問過中國。目前不清楚小裴洛西在播思扮演何角色。調查人員並未指控小裴洛西參與犯罪活動，他也從未受到指控。