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FAA招考1500名航管員 5.7萬人搶

記者顏伶如／綜合報導
聯邦航空管理局表示，今年共有1500個航空交通管制員職缺開放招考，前往報名人數則多達5萬7956人。(Getty Images)
聯邦航空管理局表示，今年共有1500個航空交通管制員職缺開放招考，前往報名人數則多達5萬7956人。(Getty Images)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)表示，今年共有1500個航空交通管制員(Air Traffic Controller，ATC)職缺開放招考，前往報名人數則多達5萬7956人。

美國廣播公司(ABC)報導，人力短缺讓航管局的日常運作深受影響。

根據2021年統計資料，航管員年薪中位數為13萬8556元，報考資格必須在30歲以下。錄取者先要前往位於奧克拉荷馬市的培訓中心接受訓練，結業後則分發到全美各地塔台任職。

航空交通管制員工會會長桑塔(Rich Santa)上周在華府舉行的產業大會上指出，航管局招聘航管員的速度不夠快；他說，過去11年，航管員人數持續下降。

桑塔表示，2011年時，航管局擁有執照的航管員(Certified Professional Controller，CPC)以及正在培訓的儲備航管員累計約有1萬5000人，但到今年初，已經拿到執照的航管員減少了1000多人，所有航管員人數則縮水約1500人。

航管局對美國廣播公司發表聲明表示，航管員招聘進度始終符合目標；聲明中表示，航管局每年都招聘航管員，今年也達成了原本訂定的雇用目標，正在解決因新冠疫情而衍生的培訓進度落後問題。

然而，桑塔在演說中則指出，航管局計畫趕不上變化；他說：「就在國家空域系統(National Airspace System，NAS)採納多項新興科技與新學員的同時，我們應該增聘1000名航管員才對，而不是比十年前還少了1000名航管員。」

美國廣播公司報導，今年暑假期間，不少機場發生班機誤點或航班取消的狀況，許多航空公司直指問題就出在航管人員不足。

航管局則表示，許多班機延誤的問題並不是起因於航管員，還有其他原因。

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