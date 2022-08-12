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中國留學生簽證 上半年僅發出3萬1055份 不及疫前一半

編譯孫梁／綜合11日電
國務院今年前六個月給中國留學生簽發3萬1055份F-1簽證，比疫情爆發前2019年同期的6萬4261個減少逾50%。(Getty Images)
國務院今年前六個月給中國留學生簽發3萬1055份F-1簽證，比疫情爆發前2019年同期的6萬4261個減少逾50%。(Getty Images)

美國喪失了中國學生最夢寐以求的海外求學國地位，國務院今年前六個月發給中國留學生3萬1055份F-1留學生簽證，比疫情爆發前的2019年同期的6萬4261份減少逾50%。

即使在疫情爆發前，中國學生因爲擔憂在美國是否受歡迎以及在其他國家有更多選擇，而將留學目的地轉到美國以外；疫情爆發後的旅行限制和更嚴峻的安全憂慮，加速了中國留學生的銳減，美國各地公立與私立大學的收入也受到嚴重影響。

林肯內布拉斯加大學2021年秋季錄取415名中國留學生，比2016年秋最多的1234人減少66%，今年預計與去年持平或略有下降。內州的大學部留學生繳2萬4900元的外州(居民)學費，該州居民學費為7770元。該校副校長戴維斯(Josh Davis)說：「我們可能無法完全恢復到過去，這是學校的新現狀。」

中國十多年來一直是國際學生的最大來源國，他們帶給美國大學的學費彌補了國內學費的下降和政府給公立大學資助的減少。疫情前的2019至2020學年，中國留學生占外國學生的35%，經濟貢獻159億元。

如今許多因素促使中國學生到其他國家以及在中國國內深造，如果美國大學不能找到其他國際生來源，疫情紓困金用完後將面臨毀滅性的財務衝擊。

隨著美中關係惡化，中國學生對美國的染疫死亡率高、槍枝暴力和反亞裔種族主義感到震驚，人身安全是中國學生考慮海外留學的第二大因素，僅次於教育品質。前總統川普發布行政令，禁止涉及軍事和敏感技術有關的中國留學生和研究人員入境，降低了中國學生赴美求學的意願，拜登政府雖然表示歡迎中國留學生並恢復簽證作業，但限制行政令並未撤銷。

限制令影響了中國學生對美國的觀感，工科專業的21歲女生艾曼達·吳(Amanda Wu)在大二就準備申請赴美讀研究所，但看到其他同學申請簽證被拒，便放棄上哥倫比亞或康乃爾大學的夢想，而改去多倫多大學。她說：「許多人感覺不安全，怕成為下一個目標。」

大學人員認為，關上軍事和敏感技術相關人員的入境大門，使更多學生感到寒心，這種情緒很難扭轉。印第安納大學副校長威克森(John Wilkerson)說：「禁令在各層面都有傷害。」印大2022年春錄取中國學生不到1600人，不及2015年的一半，如今印度取代中國成為該校的最大國際學生來源國。

中國學生在新加坡、英國以及本國的受教育機會增多，也影響來美人數；加州沛普丹(Pepperdine)大學商學院2017年有近360名中國學生，占國際學生四分之三，該學院今年秋季招收的中國學生預計不到200人。

中國留學生 疫情 學生簽證

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