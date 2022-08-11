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Space X星鏈申請偏遠地區寬頻補貼 遭FCC拒絕

編譯黃淑玲／綜合外電
聯邦通訊委員會（FCC）拒絕給星鏈（Starlink）寬頻補貼。（路透）
聯邦通訊委員會（FCC）拒絕給星鏈（Starlink）寬頻補貼。（路透）

億萬富豪馬斯克旗下的Space X，申請美國當局補貼在偏遠地區提供星鏈（Starlink）寬頻網路服務，遭美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）拒絕，因為Space X「未能展現足以履行所承諾服務」的能力。

財經網站CNBC報導，FCC的「偏遠數位機會基金」（RDOF）是要以誘因，鼓勵寬頻網路供應商在美國還沒有網路服務、或網路難以服務到的區域提供服務。Space X也對這項補助提出投標。

FCC在10日說，Space X的星鏈網路，可能無法善用這筆有限度的寬頻補貼，「星鏈的技術有實質前景，但我們的問題為是否要公開補貼星鏈正在開發中的消費者寬頻網路技術」，FCC「無法承擔在補助一項投資案之後、卻未能提供承諾的網速或無可能滿足計畫要求的風險」。FCC說，Space X提案要在美國35個州、近65萬個據點提供衛星網際網路服務。

2020年12月FCC根據RDOF的規定，為92億美元補助金招標時，Space X曾獲得8.855億美元。除了Space X，另一家以前拿過13億美元補貼的LTD Broadband，這次也被判定不符投標資格，理由與Space X相同。

CNBC指出，RDOF總經費204億美元，2020年12月那次是第一階段招標，Space X勢必還會繼續參與以後多個回合的招標，競標其他補助金。

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