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加州死亡谷「罕見風暴」洪水已退 重建需要時間

編譯張君堯／即時報導
加州的「死亡谷」以極度乾燥的氣候聞名，不料近日竟出現傾盆大雨，不只破壞基礎設施還將汽車沖走，氣象學家將此描述為「1000年一次的事件」。(美聯社)
加州的「死亡谷」以極度乾燥的氣候聞名，不料近日竟出現傾盆大雨，不只破壞基礎設施還將汽車沖走，氣象學家將此描述為「1000年一次的事件」。(美聯社)

加州的「死亡谷」（Death Valley）以極度乾燥的氣候聞名，不料近日竟出現傾盆大雨，不只破壞基礎設施還將汽車沖走，氣象學家將此描述為「1000年一次的事件」。

衛報報導，死亡谷5日遭遇了大約一英寸半的降雨、接近公園先前的單日最高降雨紀錄。據NASA地球觀測站的專家稱，這場風雨在短短3個小時內傾瀉的水量大約相當於年平均總量的75%，造成數百名在死亡谷國家公園參觀和工作的人被困、所有道路無法通行。

目前水已經退去，留下厚厚的泥土和礫石層，受困的人最終也能在幫助下離開。拉斯維加斯國家氣象局的氣象學家伯克（Daniel Berc）將這場洪水描述為具有歷史意義的「1000年一見的事件」，並強調在特定年份發生的可能性僅0.1%。

國家公園負責人雷諾茲（Mike Reynolds）在聲明中表示「重建需要時間」，並指出官員們仍在努力評估風暴對公園內大約340萬英畝和1000多英里道路造成的破壞，雖然此次沒有打破死亡谷的單日降雨量記錄，但仍打破過去8月通常只有十分之一英寸降雨量的紀錄。

雷諾茲強調「本州的『千年洪水』是極端環境的另一個例子，隨著氣候變化模型預測更頻繁和更強烈的風暴，這是一個你可以看到氣候變化正在發生的地方」。這類事件曾經被認為是極其罕見的，但頻率正在增加。科學家們發現，由氣候危機引發的極端天氣在美國西部變得越來越頻繁。

洪水 風暴 加州

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