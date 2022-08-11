支持彈劾川普 10共和黨議員僅2人贏初選 其餘不再競選或苦戰中

投票支持彈劾川普的華盛頓州國會眾議員潔米‧布特勒，在9日的共和黨初選中落敗。(美聯社)

2021年贊成以「煽動叛亂」理由彈劾川普 的10名共和黨 籍國會眾議員，一直是他想剷除的目標，這10人到目前為止，贏得黨內初選的僅兩人，其餘不再競選或準備退休，或正在苦戰中。

華盛頓州的潔米‧布特勒(Jaime Herrera Beutler)9日晚間宣布初選失敗，再添一位因「得罪川普」而失去黨內支持的現任政治人物。

懷俄明州的麗茲錢尼下周即將和川普支持的海瑞耶‧哈吉曼(Harriet Hageman)一爭短長；民調顯示，她面臨苦戰。她若敗選，一說她可能直接挑戰川普，爭取2024年共和黨總統候選人提名。

俄亥俄州的岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)2018年首度當選，但去年9月就宣布不再尋求三連任。他投票贊成彈劾川普兩個月後，川普就宣布支持前助理米勒(Max Miller)出來挑戰岡薩雷斯。

紐約上州雪城選區的凱特科(John Katko)也在彈劾川普幾乎一整年後，宣布不再連任；不過，他強調不是怕川普才不連任，他說，即使選區經過重畫，他仍有信心，「我有通往勝選的路徑」。

伊利諾州的金辛格(Adam Kinzinger)和錢尼同為眾院國會暴亂調查小組中僅有的共和黨議員；他去年10月就宣布任期屆滿即退休。密西根州的厄普頓(Fred Upton)也已於4月宣布任滿後退休。

密西根州的梅傑( Peter Meijer)上周初選以四個百分點之差，輸給川普力挺的吉卜斯(John Gibbs)。他和金辛格痛罵民主黨居然買廣告支持附和川普「2020年大選舞弊」論的吉卜斯，說「我寧願保住人格丟掉議員席位，也不願出賣靈魂贏得初選」。

南卡州的萊斯(Tom Rice)6月就以2萬2500票或25%的差距，大輸給前州眾議員弗萊(Russell Fry)，成為第一個在支持彈劾川普後連任失敗的共和黨眾議員。

兩位主張彈劾川普而在初選中勝出的共和黨眾議員，一位是華盛頓州的紐豪斯(Dan Newhouse)，另一位是加州的瓦拉道(David Valadao)。瓦拉道獲得連任提名，不是因為打敗川普支持的人選，而是獲得眾院少數黨領袖麥卡錫支持。