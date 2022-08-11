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小威退役後 事業王國料將更加壯大 不打球一樣忙

記者顏伶如／綜合報導
女網名將小威廉絲早就建立個人事業王國，許多生意投資可望讓她離開球場後，財富版圖持續擴張。圖為小威廉絲今年4月出席邁阿密舉行的比特幣大會。(Getty Images)
女網名將小威廉絲早就建立個人事業王國，許多生意投資可望讓她離開球場後，財富版圖持續擴張。圖為小威廉絲今年4月出席邁阿密舉行的比特幣大會。(Getty Images)

女網名將小威廉絲(Serena Williams)宣布將於美網公開賽(U.S. Open)結束後退休，身為體壇傳奇人物的她，經過多年努力早就建立個人事業王國，許多生意投資可望讓她在告別球場後生活保持忙碌，財富版圖更將持續擴張。

擁有23次大滿貫(Grand Slam)紀錄的小威廉絲，根據富比士雜誌(Forbes)估算，個人淨資產約有2億6000萬元。不過，小威廉絲的個人財富來自職業網球選手的收入累計還不到半數。

今年9月底將屆滿41歲的小威廉絲，2021年稅前收入達4590萬元。她的收入來源包括企業合作、品牌代言、投資、創意專案等，例如威爾史密斯(Will Smith)拿下奧斯卡影帝的2021年劇情片「王者理查」(King Richard)，執行製作便是小威廉絲。她的2021年收入中，只有90萬元來自球場。

根據世界女子職業網球協會(WTA，Women's Tennis Association)統計，小威廉絲參加各種比賽的累計獎金約有9450萬元，狠甩網壇史上任何女選手，比收入第二高的姊姊大威廉絲(Venus Williams)職業生涯4220萬元累計獎金多出一倍。

小威廉斯與運動品牌耐吉(Nike)合作已有18年，但她踏入體壇初期第一個廣告代言合約則來自彪馬(PUMA)，她也因此成為流行偶像。

小威廉絲1995年成為職業選手時年僅14歲，兩年後彪馬開始與她接洽，1998年宣布合作時，她在全球女網單打排名第41名。根據媒體報導，與彪馬合作的最初五年，小威廉絲共計獲得酬勞1300萬元，彪馬為她量身打造的球衣，讓她在流行時尚圈嶄露頭角。

2003年12月，小威廉絲離開彪馬改與耐吉合作。據報導，她與耐吉簽訂的八年代言合約酬勞為5500萬元。

過去幾年來，小威廉絲與數十個品牌合作，領域橫跨流行、頂級精品到止汗劑、頭疼藥。

2003年，小威廉絲創立如今已結束的個人品牌Aneres，後來則與電視購物頻道Home Shopping Network (HSN)合作推出系列產品。她的個人系列珠寶首飾Serena Williams Jewelry於2019年推出，單價從299元到1萬元不等。

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