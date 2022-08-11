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FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

五州初選 川普影響力仍在 背書的參選人擊退建制派對手

編譯孫梁／綜合10日電
獲前總統川普背書的米切斯在9日初選勝出，將代表共和黨角逐威斯康辛州長。(美聯社)
獲前總統川普背書的米切斯在9日初選勝出，將代表共和黨角逐威斯康辛州長。(美聯社)

全美五個州9日的期中選舉初選結果顯示，前總統川普選舉年的復仇之戰有所斬獲，他背書的參選人擊退建制派對手，加強了對共和黨的控制；競選連任的國會進步派成員歐瑪(Ilhan Omar)以微弱優勢擊敗黨內對手而勝出；佛蒙特州更打破該州的天花板，231年以來將首次出現一位女性國會眾議員。

川普背書的威斯康辛州商人米切斯(Tim Michels)在黨內州長初選中，擊敗得到包括前副總統潘斯在內的建制派支持的副州長瑞貝卡·柯里費希(Rebecca Kleefisch)。

川普背書的莉奧拉·李維(Leora Levy)在自由派的康州意外獲勝，逼退溫和派的競爭者，而前一天川普在其佛羅里達州海湖莊園被搜查後不久，仍為李維舉行視訊里民大會，她的出線被視為川普支持的結果。

川普背書的參選人在初選中勝出，以及聯邦調查局(FBI)搜查川普佛州莊園產生的反響，都表明他在共和黨基層的影響力仍不容小覷。

為了將進步派的歐瑪趕下台，明尼蘇達州的對手砸下重金但沒有成功，她以微弱優勢戰勝黨內中間派挑戰者，在民主黨占優的選區，她可望繼續保住國會席位。但此次為黨內對手第二次砸重金挑戰她，2020年是親以色列團體出資250萬元攻擊她，今年是挺警察團體投入逾75萬元，批評她削減警察經費的立場。

佛蒙特州的州參議員貝卡·巴林特(Becca Balint)贏得民主黨初選，期中選舉時將與共和黨的蓮安·馬登(Liam Madden)對決，以競爭誰將是國會眾院的佛蒙特州第一個女性代表。佛蒙特州231年來的國會議員均為白人男性，由於在自由派的該州贏面較大，巴林特也很可能成為第一個公開同性戀身分的國會眾議員。

佛蒙特是美國自建國以來唯一一個從未選出女性國會議員的州，但州參議會臨時主席貝卡．...
佛蒙特是美國自建國以來唯一一個從未選出女性國會議員的州，但州參議會臨時主席貝卡．巴林特在9日民主黨初選勝出，有望成為佛蒙特首名國會女眾議員。(美聯社)

川普 佛蒙特州 共和黨

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