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FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

密謀暗殺前國安顧問波頓 伊朗男遭起訴

記者顏伶如／綜合報導
伊朗「伊斯蘭革命衛隊」一名成員涉嫌密謀暗殺前國家安全顧問波頓，已遭司法部刑事起訴。(美聯社)
伊朗「伊斯蘭革命衛隊」一名成員涉嫌密謀暗殺前國家安全顧問波頓，已遭司法部刑事起訴。(美聯社)

司法部10日指控伊朗「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC)一名成員涉嫌密謀暗殺前國家安全顧問波頓(John Bolton)，對對他刑事起訴。波頓10日發表聲明，感謝司法部、聯邦調查局(FBI)及特勤局。

根據聯邦調查局調查探員提供給法院的書面證詞，45歲的伊朗男子、「伊斯蘭革命衛隊」成員波爾薩費(Shahram Poursafi)觸犯利用跨州商務雇兇殺人、對跨國謀殺計畫提供協助等聯邦法律。

聯邦調查局在書面證詞中指出，前伊朗最高軍事指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)2020年1月3日被美軍出動無人機突擊殲滅後，某些伊朗高層官員揚言報復，並在公開談話中點名譴責前總統川普以及川普政府的高層官員。

證詞中指出，波爾薩費從2021年10月到2022年4月之間，代表伊朗指揮他人使用跨州商務以及跨州旅行，企圖在華府或馬里蘭州暗殺川普任內的國家安全顧問波頓，暗殺行動酬勞30萬元。

聯邦調查局在調查過程中，曾針對波爾薩費的社群媒體帳號向法院申請搜索令。調查人員發現，波爾薩費與一名對象接觸時說，不在乎暗殺行動透過何種方式完成，但需要有影片證實波頓確實死亡。波爾薩費多次詢問接洽對象何時要展開暗殺行動，頻頻催促應該盡快動手。

波頓是川普政府第三位國安顧問，任職17個月便辭職；CNBC新聞頻道分析，川普政府對伊朗出重手加強經濟制裁，波頓是幕後操盤人物。

若遭定罪，波爾薩費的雇兇殺人罪面臨最高10年監禁及25萬元罰款，協助跨國謀殺罪則面臨最高15年監禁及25萬元罰款。

前國家安全顧問波頓。(美聯社)
前國家安全顧問波頓。(美聯社)

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