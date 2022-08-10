減量接種 44萬劑猴痘疫苗可施打200萬人

公衛官員9日公布最新猴痘疫苗接種指引，允許以五分之一的劑量注入皮膚，新做法預計能以44萬劑疫苗為200萬位接種者施打。(美聯社)

自年初開始爆發的猴痘 病毒(Monkeypox)目前已在全美造成逾8900人確診，但由於目前聯邦政府持有的猴痘疫苗 僅約110萬劑，公衛官員對於疫情進一步擴大表示擔憂；為此，公衛官員9日公布最新疫苗接種指引，允許以五分之一的劑量注入皮膚，新做法預計能以44萬劑疫苗為200萬位接種者施打。

白宮公衛官員指出，當前的猴痘疫苗應以全劑量打入接種者的皮下脂肪層，但一來由於目前可調配疫苗劑量不足，二來由於猴痘疫苗的全球需求量短期內暴增，位於丹麥的製藥廠不及製作並配送全球訂單，使政府不得不設法節約猴痘疫苗的使用量。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)猴痘疫苗負責人馬克斯(Peter Marks)指出，根據國家衛生研究院(NIH)研究，施打全劑量的接種者中有98%體內產生足以對抗病毒的抗體，而以五分之一劑量接種者產生足量抗體的比率也高達94%，減量接種對抗體數量沒有顯著影響。

不過，馬克斯同時強調，即使減量接種，仍須在接種第一劑疫苗後的四周接種第二劑；他說：「我們無法保證未接種第二劑的人能在接種第一劑後的三個月後，繼續受疫苗保護。」

然而，由於這種新的注射方式缺乏足夠研究證實而引起部分專家反對；康乃爾大學威爾醫學 院(Weill Cornell Medicine)病毒學教授摩爾(John P. Moore)就說：「這麼做的好處是可以讓更多人接種到疫苗，但問題是現在對於減量接種能否誘發相同的免疫反應的研究還不夠，我們其實還不確定降低劑量是否會影響疫苗效果。」