我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

時隔67年 白人婦涉謀殺非裔少年 大陪審團：不起訴

記者胡玉立／綜合報導
1955年當時14歲非裔少年蒂爾（左圖）遭綁架並丟入河裡死亡，大陪審團9日拒絕起訴現年80多歲的白人女性多納姆，右圖為多納姆年輕模樣。（美聯社）
1955年當時14歲非裔少年蒂爾（左圖）遭綁架並丟入河裡死亡，大陪審團9日拒絕起訴現年80多歲的白人女性多納姆，右圖為多納姆年輕模樣。（美聯社）

密西西比州勒弗洛爾郡(Leflore County)地方檢察官理查森(Dewayne Richardson)9日表示，大陪審團拒絕起訴現年80多歲的白人女性多納姆(Carolyn Bryant Donham)；儘管有人披露多納姆未公開發表的回憶錄和未送達的逮捕令，顯示因為她1955年指控了14歲非裔少年埃米特·蒂爾 (Emmett Till)，導致蒂爾遭綁架、私刑、最後被丟入河裡死亡。

理查森在記者會上表示，勒郡大陪審團聽取了調查人員和證人七個多小時證詞後，上周認定沒有足夠證據可依綁架和過失殺人罪起訴多納姆。

1955年蒂爾遭綁架事件最後一位在世證人，蒂爾堂兄、帕克牧師 (Wheeler Parker) 9日對大陪團決定不起訴發聲明表示，這樣的結果「很不幸，但可以預見」，「檢察官盡最大努力，但僅憑他一人無法撤銷數百年反非裔制度；這些制度確保殺害蒂爾的人至今不會受到懲罰。」

6月有人翻查勒弗洛爾郡法院地下室時，發現一份針對1955年蒂爾綁架案擬好卻未送達的逮捕令，擬逮捕對象是多納姆、她當時的丈夫布萊恩特(Roy Bryant)和姐夫米拉姆(J.W. Milam )。其中兩名男性在蒂爾遭殺害後被捕，但後來因謀殺罪被無罪釋放；他們後來在雜誌採訪中承認罪行，但法院沒有重審。現在兩人均已死亡。時年21歲的多納姆則始終未被拘留。

美聯社7月取得多納姆未發表的回憶錄，在回憶錄中她表示，她不知道14歲的蒂爾會發生什麼事。家住芝加哥的蒂爾在遇害前正在密西西比州探親。多納姆指責蒂爾在密州莫尼一家家庭商店獨自工作時，發表下流評論並抓住她。蒂爾後來被綁架、殺害並扔進河裡。

多納姆在回憶錄文稿中說，布萊恩特和米拉姆半夜把蒂爾帶到她面前，要她查驗身分，她曾試圖否認就是他，希望幫助蒂爾這名年輕人。布萊恩特和米拉姆是在家中持槍綁架蒂爾，幾天後，蒂爾遭毀容的殘破屍體在河裡被人發現，身上還被一把金屬風扇壓著。蒂爾的母親莫布莉(Mamie Till Mobley)後來在芝加哥為蒂爾舉行的葬禮上「開棺」，讓人目睹發生的恐怖情事，也為當時民權運動增添動力。

1955年當時14歲非裔少年蒂爾遭綁架並丟入河裡死亡，當年蒂爾的母親在葬禮上「開...
1955年當時14歲非裔少年蒂爾遭綁架並丟入河裡死亡，當年蒂爾的母親在葬禮上「開棺」，讓人目睹兒子死亡時的容貌，此案引發了連串的民權運動。（Getty Images）

非裔 檢察官 芝加哥

上一則

消費者叫苦 美7月蛋價狂漲47% 冷凍餐食也漲23%

下一則

纏訟3年…撞死7人 麻州卡車司機無罪釋放

延伸閱讀

槍殺慢跑非裔 喬州父子檔「仇恨罪」判囚終身

槍殺慢跑非裔 喬州父子檔「仇恨罪」判囚終身
向神發願 印度老翁為阻殺生 22年不洗澡

向神發願 印度老翁為阻殺生 22年不洗澡

世上殺生、暴力等惡事太多了 他發願不洗澡長達22年

世上殺生、暴力等惡事太多了 他發願不洗澡長達22年
中華公所攜團結餐 7月30日發午餐給長者

中華公所攜團結餐 7月30日發午餐給長者

熱門新聞

美國房地產網站Realtor.com的資料顯示，6月時全美每7戶住宅約有1戶降價求售，相較之下，去年同期13戶有1戶降價求售。 歐新社

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

2022-08-06 13:46
布魯克林一名19歲華男4日晚於巴斯海灘(Bath Beach)的BJ's商場購物後，在電梯遭陌生男子持槍搶劫並殺害。(Getty Images)

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

2022-08-05 13:14
眾院議長裴洛西(左)回到美國。(美聯社)

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

2022-08-09 10:52
川普的海湖莊園8日遭到FBI搜索。（歐新社）

FBI為何敢抄川普的海湖莊園? 行家曝：有內應爆料

2022-08-09 12:41
大洛杉磯台灣會館6日舉行2022年台美小姐決選晚會，由即將就讀史丹福大學的張芳瑜（Tiffany Chang）奪得后冠。（中央社）

洛杉磯台美小姐冠軍出爐 在美傳承台灣人認同

2022-08-07 12:57
經營香菸店的阮莊尼接受當地媒體8 News Now採訪。(取自8 News Nowk視頻)

尖銳物刺蒙面搶匪 賭城越裔菸店老闆暫未遭控罪

2022-08-06 21:36

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了