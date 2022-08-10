時隔67年 白人婦涉謀殺非裔少年 大陪審團：不起訴

1955年當時14歲非裔少年蒂爾（左圖）遭綁架並丟入河裡死亡，大陪審團9日拒絕起訴現年80多歲的白人女性多納姆，右圖為多納姆年輕模樣。（美聯社）

密西西比州勒弗洛爾郡(Leflore County)地方檢察官 理查森(Dewayne Richardson)9日表示，大陪審團拒絕起訴現年80多歲的白人女性多納姆(Carolyn Bryant Donham)；儘管有人披露多納姆未公開發表的回憶錄和未送達的逮捕令，顯示因為她1955年指控了14歲非裔 少年埃米特·蒂爾 (Emmett Till)，導致蒂爾遭綁架、私刑、最後被丟入河裡死亡。

理查森在記者會上表示，勒郡大陪審團聽取了調查人員和證人七個多小時證詞後，上周認定沒有足夠證據可依綁架和過失殺人罪起訴多納姆。

1955年蒂爾遭綁架事件最後一位在世證人，蒂爾堂兄、帕克牧師 (Wheeler Parker) 9日對大陪團決定不起訴發聲明表示，這樣的結果「很不幸，但可以預見」，「檢察官盡最大努力，但僅憑他一人無法撤銷數百年反非裔制度；這些制度確保殺害蒂爾的人至今不會受到懲罰。」

6月有人翻查勒弗洛爾郡法院地下室時，發現一份針對1955年蒂爾綁架案擬好卻未送達的逮捕令，擬逮捕對象是多納姆、她當時的丈夫布萊恩特(Roy Bryant)和姐夫米拉姆(J.W. Milam )。其中兩名男性在蒂爾遭殺害後被捕，但後來因謀殺罪被無罪釋放；他們後來在雜誌採訪中承認罪行，但法院沒有重審。現在兩人均已死亡。時年21歲的多納姆則始終未被拘留。

美聯社7月取得多納姆未發表的回憶錄，在回憶錄中她表示，她不知道14歲的蒂爾會發生什麼事。家住芝加哥 的蒂爾在遇害前正在密西西比州探親。多納姆指責蒂爾在密州莫尼一家家庭商店獨自工作時，發表下流評論並抓住她。蒂爾後來被綁架、殺害並扔進河裡。