2獲普立茲獎 歷史學家麥卡洛去世 享年89歲

曾兩度獲得普立茲的歷史學家麥卡洛7日去世,享年89歲。圖為麥卡洛2006年12月在白宮接受布希總統頒發「總統自由獎章」。(美聯社)

兩度獲得普立茲獎的歷史學者麥卡洛(David McCullough)7日在麻州 家中去世,享年89歲。

麥卡洛自學生時代起就癡迷歷史,樂與讀者分享他的歷史觀,他的歷史著作獲得許多重要獎項,講述巴拿馬運河建設史的「兩大洋的通道」(The Path Between the Seas)和老羅斯福傳記的「馬背上的早晨」(Mornings on Horseback)獲得國家圖書獎;1992年的「杜魯門」和2002年的「約翰·亞當斯 」傳記榮獲普立茲獎。

「杜魯門」和「約翰·亞當斯」都成為暢銷書,並提升了兩人的聲望;麥卡洛的「1776」等歷史著作掀起獨立戰爭熱,直至晚年,他的許多著作依然暢銷,激勵讀者對獨立戰爭的興趣。

麥卡洛的傳記是從歷史大背景下看待和分析人物,故事情節給人啟迪,打動數百萬讀者,即使認為麥卡洛的著作有瑕疵的人,也讚賞他的善良、慷慨和睿智。

在現代圖書館的20世紀非小說類百部名著排行榜上,麥卡洛的「壯觀大橋」(The Great Bridge)名列第48,至今仍是介紹19世紀偉大工程之一的布魯克林大橋的範本。為慶祝他的80歲生日,匹茲堡將市內第16街大橋命名為「麥卡洛大橋」。

麥卡洛在華府頗受歡迎和重視,1989年在國會發表演講,2006年榮獲總統自由勳章,政治人物常炫耀讀過他的書,尤其是杜魯門和亞當斯的傳記。卡特總統1977年將巴拿馬運河歸還巴拿馬時,稱「兩大洋的通道」是因素之一。

麥卡洛是歐巴馬總統上任後會晤的首批學者之一,小布希 總統說:「麥卡洛以其豐富的研究和生動的語言,將歷史上的重要人物和事件呈現在我們面前。」

麥卡洛重視歷史教育,擔憂美國人的歷史知識貧乏,和不珍惜獨立戰爭時期的犧牲;他抱怨「有教無類法」(No Child Left Behind)導致歷史課遭忽視甚至取消,被數學和閱讀取代。