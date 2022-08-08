客戶信評更新出錯 Equifax被集體求償

數百萬筆信用評分因為技術出錯而受影響，信評機構易速傳真公司(Equifax)遭到聯合訴訟。（美聯社）

數百萬筆信用評分因為技術出錯而受影響，信評機構易速傳真公司(Equifax)遭到聯合訴訟。位於佛羅里達州的「摩根與摩根法律事務所」(Morgan and Morgan)已向喬治亞州北區的美國聯邦區域法院遞狀控告易速傳真公司，要求案件交由陪審團審理。今年3月6日至4月6日技術問題發生期間，受到影響而蒙受損失的消費者，都可加入集體訴訟並且求償。

華爾街 日報報導，易速傳真公司先前在技術系統更新的過程中，無意之間為數百萬名需要信用報告做為申請資料的美國消費者，提供了不正確的信用評分。易速傳真公司在網站上發表聲明表示，最多有30萬人信用評分出現25分以上的落差，導致申辦貸款 時信用評比可能從「良好」(good)被降級為「尚可」(fair)，或者從「尚可」跌至「欠佳」(poor)。

發動聯合訴訟的原告為住在佛州 傑克遜維爾(Jacksonville)的消費者娜迪亞‧詹金斯(Nydia Jenkins)。她在4月初申請汽車貸款時被打回票，因為信用評分(credit score)突然減少130分。詹金斯最後必須透過成本較高的管道另外申請貸款。

根據法院紀錄，集體訴訟訴狀指出，詹金斯被迫向「立即購買」(buy now)的車商申請貸款，利率負擔較重。訴狀寫道，詹金斯今年1月間已經獲得預審通過(pre-approved)買車貸款，每個月車貸負擔約350元，但由於信用評分出錯，目前的車貸負擔為每兩個月必須多繳252元。

摩根與摩根法律事務所對媒體發表聲明表示，易速傳真公司身為美國主要信評機構之一，卻未能善盡職責，對於數百萬名美國民眾信用評分提供不正確資料。「我們相信許多受到影響的民眾因此受到財務影響的後果，某些人可能到現在都還不知道發生了什麼事。」

聲明中寫道：「對於這些疏失，我們將對易速傳真公司究責，我們將會受到影響的民眾討回公道。」

易速傳真公司則發表聲明表示，將於適當時間在法庭文件裡提供更詳細的說明。聲明中表示，雖然某些民眾信用分數可能出現異常，但信用分數改變不一定代表消費者的信用決策一定會受到負面影響。