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全美教師急缺 德州縮為每周上課4天

編譯洪毅／綜合7日電
許多州都出現教師緊缺現象，圖為新墨西哥州國民兵走進教室，暫代教師工作。(路透)
許多州都出現教師緊缺現象，圖為新墨西哥州國民兵走進教室，暫代教師工作。(路透)

教師人力短缺問題嚴峻，已達「危機」等級：華盛頓郵報報導，教師缺額的情況幾乎遍布全國各地，儘管沒有全面的詳實數據，但是州內教師缺額數千名已非孤例，部分地區的緊迫程度，甚至需要改成每周上四天課，或是請求大學生支援等。

儘管沒有全國性的教師人力數據，但是個別州的數字仍可一窺其嚴峻程度：內華達州估計缺額3000人；伊利諾州2040個教師缺額不是空缺，就是目前由不適格的人選占缺；而在佛州，缺額更是從去年的5000上升至今年「至少8000」。

許多州的最大郡、城市面臨教師人力緊缺，德州休士頓教師缺額數以千計；內華達州涵蓋拉斯維加斯的克拉克郡(Clark County)仍有8%的缺額；維吉尼亞州人口最多的費郡(Fairfax County)缺額亦達3%。

校園行政人員協會(School Superintendents Association)主席多米尼克(Dan Domenech)表示，當前教師緊缺之嚴峻程度為他「此生首見」，是幾乎所有學區現在必須應付的首要問題，問題特別嚴重的學區可能得「好好想辦法」。

面對史上罕見的教師人力緊缺問題，部分地區出現非常規手段，例如德州部分鄉村地區採行每周上課四天，以減少上課時數，並期能吸引教師來此或留住人才。

亞利桑納州則在7月通過新法案，允許大學生必要時暫代教師職務；在佛州也有類似法案，允許不具學士學歷，但是修過足夠教育學分且成績達標的退伍軍人擔任教師。

不過最直接的還是加薪，例如內華達州克拉克郡宣布教師加薪7000元，也有部分學區轉向雲端，部分課程改用線上教學，或是增加在同一教室上課的人數等。

造成全國教師人力緊缺的可能原因，包括經歷新冠疫情後的心力交瘁，薪資相對之下已不那麼吸引人等，另一項主因，則是當今從家長到政治界，各界對校園內的「文化戰爭」愈演愈烈，讓許多教育工作者感到心灰意冷等。

從內華達州到佛州，都有教育人員擔心，這些權宜措施恐怕依然難以滿足學生的受教權，或是讓學生的互動減少，影響其社交能力等，尤其是在經歷兩年的疫情之後，好不容易學校能夠全面重啟時。

內華達州 佛州 教育

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