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韋伯天文望遠鏡傳回首批照片 車輪星系新的車幅與漩渦形狀清楚

記者張聲肇／綜合報導
韋伯望遠鏡傳回5億光年外的車輪星系(右)及一個較小星系(左)照片。(Getty Images)
韋伯望遠鏡傳回5億光年外的車輪星系(右)及一個較小星系(左)照片。(Getty Images)

韋伯天文望遠鏡送回地球的第一批照片，有5億光年外的車輪星系（Cartwheel galaxy）新照，科學家說從太空總署公布的圖像判斷，車輪星系在幾億年前，發展到類似銀河系的時候，被一個較小的星系「撞上」，小星系從中穿過後，繼續向前。

紅外線攝影專家瑞克（Marcia Rieke）根據上周發布的車輪星系新照研判，小星系和它碰撞後，沒被捲入「兩軍對撞」形成的大漩渦中，雖然照片上面不明顯，應該已經走出漩渦，往外繼續前進。

外太空不乏兩星系對撞的案例，但對撞後變成「完美形狀」而激發人類興趣的不多。專門研究哈伯望遠鏡拍攝到的車輪星系的伯恩（ Kirk Borne）說，天文學者研究這兩星系的磨合，已有好幾十年，最讓他們好奇的就是，為什麼可以碰出連車幅都很清楚的車輪形狀。

因為小星系恰好從大星系的正中間穿過，沒有造成「大亂」，反而各自都可大致維持「原形」，瑞克說，「改變車輪星系形狀的，是另一星系的引力場，在這引立場的影響下，原來車輪星系行星的軌道，也紛紛改變。」

伯恩把小星系比喻為「射穿大星系的子彈。」天文學者從1990年代就注意車輪星系，他們發現小星系穿過去以後，尾巴帶著一整條氫氣，伯恩認為這就是小星系「撞」出車輪星系的新形狀後，就揚長而去的確鑿證據。

比銀河系大一半的車輪星系，目前仍在持續擴大，同時在外環內側以及邊緣地帶，「生」下許多新的星體。但是，它會變得多大、何時停止擴大、屆時會變成甚麼形狀，目前都沒有具體答案。

這批車輪星系的新照7月12日就已傳回地球，經過濾光處理，讓藍色的新生星體更明顯、更活潑，也更容易對比其中老星體以及環狀之間漂浮的太空塵分子的紅色調性。

太空望遠鏡科學研究所科學視覺專家德帕斯卡爾（Joseph DePasquale）強調，望遠鏡看到的「原色」是紅外線光，沒有這麼色彩鮮明。

哈伯望遠鏡1990年代捕捉到的車輪星系，車幅比較模糊，很難看出其間數以千計的新生星體。韋伯可以運用中和近紅外線技術，把太空塵過濾掉，讓科學家看清楚哪些區域新生星體較多，哪兩車幅之間，沒有新星誕生。

太空 攝影

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