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重返月球、前往火星第一步「阿提米絲」任務 月底發射無人太空船

編譯徐薏茹／綜合7日電
NASA計畫在本月底發射無人太空船重返月球，圖中可見阿提米絲探月火箭在佛州卡拉維爾角的發射台蓄勢待發。(Getty Images)
NASA計畫在本月底發射無人太空船重返月球，圖中可見阿提米絲探月火箭在佛州卡拉維爾角的發射台蓄勢待發。(Getty Images)

太空總署(NASA)署長尼爾森(Bill Nelson)上周激動宣布，重返月球的「阿提米絲計畫」(Artemis)已準備好邁出返回月球的第一步，最終目標是前往火星

尼爾森說明阿提米絲一號(Artemis I)將啟程繞著月球軌道飛行數月，測試其硬體與系統，為太空載人飛行計畫做最終準備，本次任務NASA也將與國際與商業夥伴合作。

重返月球只是人類未來前往火星的墊腳石，尼爾森說：「我們要去火星，我們要回到月球，為了工作、生活與生存，我們將學習如何利用月球上的資源，以利於在未來建造落腳站。」

阿提米絲一號的無人飛行任務最早定於8月29日從佛羅里達州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)升空。

無人飛行任務的獵戶座太空船(Orion)與最終將載著太空人往返月球的太空船相同，將圍繞著月球的橢圓軌道，距離月球最近62哩，最遠3萬哩，對其性能做全面測試後，最終返回地球並在太平洋海面上濺落。

尼爾森指出有很多測試待實行，「我們是阿波羅世代，阿提米絲時代是新世代，現在的太空人也是新型的。在所有注視著月球、夢想有一天人類重返月球表面的我們，我們做到了 。」

阿提米絲任務經理沙拉芬(Mike Sarafin)表示將仔細檢視一切細節，包括火箭到發射台的路程、發射火箭到返回地球降落的所有過程，「一切必須完美運作，因為我們將飛往宇宙深處以及高輻射的環境，將體驗我們的太空人在後續任務中的這些情況下飛行的感受。」

尼爾森還提到，阿提米絲計畫的其中一個目標是搭載第一位女性與第一名有色族裔太空人登陸月球。

根據NASA官網消息，獵戶座太空船的官方飛行套組將帶著許多用於教育及獻給未來人類世代的紀念品。

從人類首次登陸月球的「阿波羅11 號」任務(Apollo 11)裡帶回的一小塊月球岩石，屆時也將隨著獵戶座太空船回到月球。

太空人 火星 NASA

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