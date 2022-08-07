就業人數大增 餐飲業仍缺人手

餐廳、酒吧、飯店等相關服務業，仍然缺乏人手。圖為伊利諾州餐館招人告示。(美聯社)

全國7月就業 人口新增50萬以上，其中以餐飲業增長最多，整體上，7月餐飲業的工作淨增加為7萬4100份，與6月的4萬7200份相比大幅上升，然而雖然就業市場繁榮，業界積極招聘人手，餐飲業、休閒旅遊業的勞動力仍持續短缺。

大眾外出用餐需求上升，是推動就業人口激增的主要因素，休閒旅遊業市場表現也相當強勁，搭乘飛機與飯店住宿的旅客人數皆有成長，儘管已經連續兩季經濟緊縮，且整體消費支出有些降溫的跡象，許多企業仍然在徵人。

業者與產業分析師 預期休閒旅遊業的就業人數將持續增加，該產業的人力仍然短缺，其勞動力比2020年2月越少了7.1%。

Truist Securities分析師巴列特(Jake Bartlett)指出餐飲業勞動力尚未脫離困境，但正在改善。

分析師與經濟學者預測這些產業接下來幾個月的就業成長將保持強勁。

全國餐飲協會(National Restaurant Association)近一個月針對4200名經營者進行調查，大部分業主表示餐廳正在招募人力填補空缺，84%業者表示若有合適的求職者，接下來半年可能再聘請額外人手。

飯店產業招聘的人力也隨著入住率提高而增加，飯店業分析師指出，由於平日商務出差的人數回升，有更多旅客入住都市旅館，城市的周末入住率也有增長。

旅客支付的費用提高，自然希望得到相稱的服務品質，部分飯店由於人手短缺可能繼續關閉餐廳或縮短營業時間，同時繼續招人。

然而即使目前餐飲業、休旅業積極找人，分析師與經濟學者警告產業的就業成長上限可能低於疫情 前水平。

中央佛羅里達大學(University of Central Florida)經濟預測研究所(Institute for Economic Forecasting)所長史納斯(Sean Snaith)提醒，生活支出仍超過薪資成長，未來可能會對飯店業產生影響；食物、住宿、交通成本增加，意味著外出用餐與旅行的可用支出相對減少。