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查克柏格8歲自製簽名棒球卡值多少錢？ 9月拍賣見真章

記者胡玉立／綜合報導
50歲夏令營顧問塔倫蒂諾手持年少時代的查克柏格棒球卡。(美聯社)
50歲夏令營顧問塔倫蒂諾手持年少時代的查克柏格棒球卡。(美聯社)

現年50歲的夏令營顧問塔倫蒂諾(Allie Tarantino)幾年前在地下室翻閱成箱紀念品時，翻出了一張自己保留了30年的手製簽名棒球卡；棒球卡上的人物是時年8或9歲的查克柏格(Mark Zuckerberg)，他身穿紅色球衣咧嘴而笑，手裡拿著球棒。9月，塔倫蒂諾即將拍賣這張30年前從小查克柏格手中收下的棒球卡，期待這份昔日夏令營臨別贈禮，能為自己帶來一筆財富。

迄今仍在紐約州威徹斯特郡的埃爾姆伍德夏令營(Elmwood Day Camp)工作的塔倫蒂諾，是康乃狄克州的五年級老師，他說自己很愛收集東西，而且總是很難放棄自己收藏的任何東西；他很好奇，「社會大眾對這種結合流行文化和紀念品的怪東西，會有什麼反應？」

事實上，這張棒球卡不只將以美元進行實體拍賣，還會以NFT(非同質化代幣)數位收藏品方式拍賣，用以太幣(Ethereum)競標。臉書創辦人查克柏格4日特別在社群媒體Instagram發布相關拍賣訊息，一方面推廣NFT技術，也幫助Facebook和Instagram母公司Meta在平台上推廣NFT數位收藏品。

「我們將用一張獨一無二的NFT來拍賣這張卡片。」負責拍賣這些物件的漫畫拍賣網站「漫畫連接」(ComicConnect)創始人菲什勒 (Stephen Fishler) 說，他不確定這類物品的價值，因為它們不是常見的拍賣紀念品。

近年來，很多收藏家對涉及運動員的物品感興趣，稀有棒球卡價值可達數百萬元；一張預計在8月稍晚拍賣的米基曼托(Mickey Mantle)棒球卡，可望拍出1000萬元以上。

念舊的塔倫蒂諾看著自己手中的查克柏格棒球卡，遙想昔日印象中的查克柏格說：「他絕對是個你一認識就會記得的孩子。不像我是那種只會消逝在背景中的人。」塔倫蒂諾還指著卡片背面查克柏格寫下的0.920擊球率說：「這種打擊率在棒球比賽中幾乎是不可能的。也就是說，在他還只是個孩子的時候，目標就很遠大。」

拍賣 查克柏格 NFT

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