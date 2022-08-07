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熱死案例年年增 鳳凰城砸錢抗高溫

編譯徐薏茹╱綜合6日電
鳳凰城上月高溫華氏106度，工作中的維琴‧賈可布，不停拭汗。(路透)
鳳凰城上月高溫華氏106度，工作中的維琴‧賈可布，不停拭汗。(路透)

亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)氣溫向來高居全美前幾名，隨著近幾年熱浪侵襲的次數漸趨頻繁，這座城市的160萬人口正面臨威脅，因高溫危害被送往醫院、甚至死亡的人數增加，遊民的案件數尤其顯著，鳳凰城政府正積極採取行動，力抗極端高溫。

聯邦政府「全球變遷研究計畫」 (U.S. Global Change Research Program)數據顯示，全美前50大城市遇熱浪侵襲的平均次數成長三倍，1960年代每年平均遇熱浪兩次，到了2010年代驟增到六次以上，熱浪每年發生的平均時間比半世紀前多47天；該計畫將熱浪定義為一段「持續數天到數周的異常炎熱天氣時期」。

根據「國家環境資訊中心」的數據，鳳凰城6月的平均氣溫高達華氏95度，比20世紀6月平均氣溫高將出近6度；全美6月平均氣溫比20世紀多2度。

鳳凰城市長凱特‧葛列高(Kate Gallego)表示已經接到近來受到熱浪影響的歐洲城市官員電話，向她尋求建議。

隨著城市人口增加，柏油路與混凝土建築數目跟著增長，都市熱島效應也隨之增強，不僅白天氣溫上升，夜晚也因熱島效應難以冷卻。

鳳凰城去年開啟全國先例，成立「高溫因應緩解辦事處」 (Office of Heat Response and Mitigation)，由亞利桑納州立大學專家宏都拉(David Hondula)領導，尋求緩解高溫的方法，鳳凰城本次財政年度已投入6050萬元以上預算到相關項目；為對抗高溫的行動包括種植樹木、減少路面吸熱、教育市民高溫的相關風險、提供民眾避暑資源等。

去年亞利桑納州馬里科帕郡(Maricopa)周邊區域多達339人死於高溫危害，比2019年增加71%，大多數死亡案例發生於戶外。

冒險進入鳳凰城及其周邊山區的登山客也面臨風險，去年夏季鳳凰城在天氣炎熱時關閉大部分健行步道。

政府另外建造「降溫步道」，結合柏油與人造材質，以反射高溫，並幫助降低周圍溫度。

圖為鳳凰城的遊民狄蘭尼，日前躲在棲身的帳篷內避暑。(美聯社)
圖為鳳凰城的遊民狄蘭尼，日前躲在棲身的帳篷內避暑。(美聯社)

高溫 熱浪 亞利桑納州

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